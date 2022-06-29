Общество 29.06.2022 в 06:00
В Улан-Удэ резко подорожали услуги стоматологов
Одна из главных причин этого – рост стоимости импортных материалов
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии цены на стоматологические услуги после начала экономического кризиса выросли в среднем на 20% и выше, сообщают представители стоматологического сообщества. Услуги дантистов завязаны на исчезающих из оборота импортных пломбировочных материалах. И сегодня стоматологи расходуют старые запасы и думают, чем заменить пломбы для клиентов. Реалистичный вариант - переход от европейских вариантов на китайские.
Правильный прикус
В справочниках Улан-Удэ зарегистрировано свыше 100 частных стоматологических поликлиник и кабинетов, все они эти годы ежедневно лечили жителей Бурятии, используя подорожавшие и во многом дефицитные импортные материалы.
Импортозамещения в отрасли за «нулевые» годы не произошло - образ советской стоматологии с ужасным звуком бормашин и нестерпимой зубной болью при сверлении, лидокаином в больших стеклянных шприцах, которым проводилось обезболивание, сформировали к отечественным материалам стойкое негативное отношение.
Соответственно, вся частная стоматология с начала «нулевых» перешла исключительно на импортные материалы. Пациенты оказались готовы заплатить подороже, но чтобы зубы были в норме. Однако никто не предполагал, что те же материалы для пломб, боры, слепочные массы, импланты, анестезия и многое другое в феврале подорожают на 50-100%.
Не по зубам
- Сегодня стоимость лечения зуба с неосложненным кариесом составляет 2,5 тыс. рублей, осложненного - от 2 тысяч за один канал, а их обычно два плюс анестезия и рентгеновский снимок. В общем, стоимость лечения одного зуба составляет свыше 5 тыс. рублей, - говорит совладелец известной улан-удэнской стоматологической клиники. - В этом году нам пришлось поднять цены в среднем выше 20%, хотя удорожание, и довольно серьезное, пошло по импортным материалам еще в 2021 году, еще до известных событий. Но мы тогда на существенное повышение не пошли, поскольку конкуренция у нас большая и отрываться от других не можем.
Между тем сегодня все большее число клиентов дантистов в Улан-Удэ предварительно спрашивают цены, прежде чем посетить стоматолога.
- Обычно, если вдруг стоимость пломбы, анестезии и т. д. по итогу оказывалась выше ожиданий клиента, он все равно платил без проблем, - говорят дантисты. - Сегодня же все чаще тщательно узнают прайс на услуги, сопоставляя свои возможности по оплате медицинского счета.
Возможно, это связано даже не собственно с подорожанием услуг дантистов, а со страхами, что человек не уложится в смету. Нередко пациенту не хватает денег на карте и он доплачивает позже.
Добавим, что, помимо удорожания материалов, стоматологические клиники вынуждены увеличивать и заработную плату персонала. Ведь она составляет значительную часть себестоимости оказываемых населению платных услуг. Правда это происходит не везде.
А тем временем курс доллара и евро к июню упал почти в два раза, а именно в связи с ослаблением рубля связывалось подорожание импортных стоматологических материалов. Также удорожание возникло и по российским производителям стоматологических и зуботехнических материалов, у них доля импорта тоже велика.
Однако цены пока не пришли в соответствие с измерением курсовых динамик, поскольку возникли проблемы с логистикой и уходом c российского рынка ведущих производителей стоматологического оборудования.
Большой дефицит
Например, прекратила работу у нас американская компания «ЗМ», ранее поставлявшая стоматологические абразивы, клеевые составы для реставрационных конструкций и др. Означает ли это, что со временем произойдет импортозамещение и бурятские стоматологи перейдут на российское оборудование? Опрошенные эксперты сомневаются, что отечественные производители смогут гарантировать то качество, что ранее было наработано грандами мировой стоматологической индустрии.
А вот что реально произойдет, так это замена европейских и японских «комплектующих» для лечения зубов на корейские и китайские аналоги. Уже сегодня улан-удэнские стоматологические клиники получают деловые предложения от китайских компаний, предлагающих «попробовать на зуб» их продукцию, которая дешевле европейской.
Но в этом деле новации, как известно, не приветствуются. Ведь если пломба быстро вылетит, то стоматологам придется все переделывать, чего не хочется ни клинике, ни самому клиенту. Поэтому надежность, надежность и еще раз надежность — именно это ставится во главу угла.
Конечно, со временем стоматологическая отрасль адаптируется к новым условиям, хотя сегодня у нее наступили не самые лучшие времена. Уже сейчас происходит отток в государственные клиники, где лечение проходит по полису ОМС.
Фото: «Номер один»
Правильный прикус
В справочниках Улан-Удэ зарегистрировано свыше 100 частных стоматологических поликлиник и кабинетов, все они эти годы ежедневно лечили жителей Бурятии, используя подорожавшие и во многом дефицитные импортные материалы.
Импортозамещения в отрасли за «нулевые» годы не произошло - образ советской стоматологии с ужасным звуком бормашин и нестерпимой зубной болью при сверлении, лидокаином в больших стеклянных шприцах, которым проводилось обезболивание, сформировали к отечественным материалам стойкое негативное отношение.
Соответственно, вся частная стоматология с начала «нулевых» перешла исключительно на импортные материалы. Пациенты оказались готовы заплатить подороже, но чтобы зубы были в норме. Однако никто не предполагал, что те же материалы для пломб, боры, слепочные массы, импланты, анестезия и многое другое в феврале подорожают на 50-100%.
Не по зубам
- Сегодня стоимость лечения зуба с неосложненным кариесом составляет 2,5 тыс. рублей, осложненного - от 2 тысяч за один канал, а их обычно два плюс анестезия и рентгеновский снимок. В общем, стоимость лечения одного зуба составляет свыше 5 тыс. рублей, - говорит совладелец известной улан-удэнской стоматологической клиники. - В этом году нам пришлось поднять цены в среднем выше 20%, хотя удорожание, и довольно серьезное, пошло по импортным материалам еще в 2021 году, еще до известных событий. Но мы тогда на существенное повышение не пошли, поскольку конкуренция у нас большая и отрываться от других не можем.
Между тем сегодня все большее число клиентов дантистов в Улан-Удэ предварительно спрашивают цены, прежде чем посетить стоматолога.
- Обычно, если вдруг стоимость пломбы, анестезии и т. д. по итогу оказывалась выше ожиданий клиента, он все равно платил без проблем, - говорят дантисты. - Сегодня же все чаще тщательно узнают прайс на услуги, сопоставляя свои возможности по оплате медицинского счета.
Возможно, это связано даже не собственно с подорожанием услуг дантистов, а со страхами, что человек не уложится в смету. Нередко пациенту не хватает денег на карте и он доплачивает позже.
Добавим, что, помимо удорожания материалов, стоматологические клиники вынуждены увеличивать и заработную плату персонала. Ведь она составляет значительную часть себестоимости оказываемых населению платных услуг. Правда это происходит не везде.
А тем временем курс доллара и евро к июню упал почти в два раза, а именно в связи с ослаблением рубля связывалось подорожание импортных стоматологических материалов. Также удорожание возникло и по российским производителям стоматологических и зуботехнических материалов, у них доля импорта тоже велика.
Однако цены пока не пришли в соответствие с измерением курсовых динамик, поскольку возникли проблемы с логистикой и уходом c российского рынка ведущих производителей стоматологического оборудования.
Большой дефицит
Например, прекратила работу у нас американская компания «ЗМ», ранее поставлявшая стоматологические абразивы, клеевые составы для реставрационных конструкций и др. Означает ли это, что со временем произойдет импортозамещение и бурятские стоматологи перейдут на российское оборудование? Опрошенные эксперты сомневаются, что отечественные производители смогут гарантировать то качество, что ранее было наработано грандами мировой стоматологической индустрии.
А вот что реально произойдет, так это замена европейских и японских «комплектующих» для лечения зубов на корейские и китайские аналоги. Уже сегодня улан-удэнские стоматологические клиники получают деловые предложения от китайских компаний, предлагающих «попробовать на зуб» их продукцию, которая дешевле европейской.
Но в этом деле новации, как известно, не приветствуются. Ведь если пломба быстро вылетит, то стоматологам придется все переделывать, чего не хочется ни клинике, ни самому клиенту. Поэтому надежность, надежность и еще раз надежность — именно это ставится во главу угла.
Конечно, со временем стоматологическая отрасль адаптируется к новым условиям, хотя сегодня у нее наступили не самые лучшие времена. Уже сейчас происходит отток в государственные клиники, где лечение проходит по полису ОМС.
Фото: «Номер один»
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