В Улан-Удэ резко подорожали услуги стоматологов

В Бурятии цены на стоматологические услуги после начала экономического кризиса выросли в среднем на 20% и выше, сообщают представители стоматологического сообщества. Услуги дантистов завязаны на исчезающих из оборота импортных пломбировочных материалах. И сегодня стоматологи расходуют старые запасы и думают, чем заменить пломбы для клиентов. Реалистичный вариант - переход от европейских вариантов на китайские.В справочниках Улан-Удэ зарегистрировано свыше 100 частных стоматологических поликлиник и кабинетов, все они эти годы ежедневно лечили жителей Бурятии, используя подорожавшие и во многом дефицитные импортные материалы.Импортозамещения в отрасли за «нулевые» годы не произошло - образ советской стоматологии с ужасным звуком бормашин и нестерпимой зубной болью при сверлении, лидокаином в больших стеклянных шприцах, которым проводилось обезболивание, сформировали к отечественным материалам стойкое негативное отношение.Соответственно, вся частная стоматология с начала «нулевых» перешла исключительно на импортные материалы. Пациенты оказались готовы заплатить подороже, но чтобы зубы были в норме. Однако никто не предполагал, что те же материалы для пломб, боры, слепочные массы, импланты, анестезия и многое другое в феврале подорожают на 50-100%.- Сегодня стоимость лечения зуба с неосложненным кариесом составляет 2,5 тыс. рублей, осложненного - от 2 тысяч за один канал, а их обычно два плюс анестезия и рентгеновский снимок. В общем, стоимость лечения одного зуба составляет свыше 5 тыс. рублей, - говорит совладелец известной улан-удэнской стоматологической клиники. - В этом году нам пришлось поднять цены в среднем выше 20%, хотя удорожание, и довольно серьезное, пошло по импортным материалам еще в 2021 году, еще до известных событий. Но мы тогда на существенное повышение не пошли, поскольку конкуренция у нас большая и отрываться от других не можем.Между тем сегодня все большее число клиентов дантистов в Улан-Удэ предварительно спрашивают цены, прежде чем посетить стоматолога.- Обычно, если вдруг стоимость пломбы, анестезии и т. д. по итогу оказывалась выше ожиданий клиента, он все равно платил без проблем, - говорят дантисты. - Сегодня же все чаще тщательно узнают прайс на услуги, сопоставляя свои возможности по оплате медицинского счета.Возможно, это связано даже не собственно с подорожанием услуг дантистов, а со страхами, что человек не уложится в смету. Нередко пациенту не хватает денег на карте и он доплачивает позже.Добавим, что, помимо удорожания материалов, стоматологические клиники вынуждены увеличивать и заработную плату персонала. Ведь она составляет значительную часть себестоимости оказываемых населению платных услуг. Правда это происходит не везде.А тем временем курс доллара и евро к июню упал почти в два раза, а именно в связи с ослаблением рубля связывалось подорожание импортных стоматологических материалов. Также удорожание возникло и по российским производителям стоматологических и зуботехнических материалов, у них доля импорта тоже велика.Однако цены пока не пришли в соответствие с измерением курсовых динамик, поскольку возникли проблемы с логистикой и уходом c российского рынка ведущих производителей стоматологического оборудования.Например, прекратила работу у нас американская компания «ЗМ», ранее поставлявшая стоматологические абразивы, клеевые составы для реставрационных конструкций и др. Означает ли это, что со временем произойдет импортозамещение и бурятские стоматологи перейдут на российское оборудование? Опрошенные эксперты сомневаются, что отечественные производители смогут гарантировать то качество, что ранее было наработано грандами мировой стоматологической индустрии.А вот что реально произойдет, так это замена европейских и японских «комплектующих» для лечения зубов на корейские и китайские аналоги. Уже сегодня улан-удэнские стоматологические клиники получают деловые предложения от китайских компаний, предлагающих «попробовать на зуб» их продукцию, которая дешевле европейской.Но в этом деле новации, как известно, не приветствуются. Ведь если пломба быстро вылетит, то стоматологам придется все переделывать, чего не хочется ни клинике, ни самому клиенту. Поэтому надежность, надежность и еще раз надежность — именно это ставится во главу угла.Конечно, со временем стоматологическая отрасль адаптируется к новым условиям, хотя сегодня у нее наступили не самые лучшие времена. Уже сейчас происходит отток в государственные клиники, где лечение проходит по полису ОМС.Фото: «Номер один»