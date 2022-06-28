Общество 28.06.2022 в 18:42

В Гусиноозерске снесут здание из-за шума и плесени

Горожанка выиграла суд против соседа и местной администрации
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Текст: Станислав Сергеев
В Гусиноозерске снесут здание из-за шума и плесени
Жительница Гусиноозерска обратилась в суд с иском к мужчине, построившему здание впритык к многоквартирному дому, в котором живет. Она требовала признать это строение самовольным и снести.

«Ответчик построил строение, прилегающее к МКД. При выпадении осадков, прилегающая к строению ответчика стена дома намокает, в квартире истца образовался грибок и плесень. Кроме того, во время дождя, ветра, крыша строения ответчика, покрытая профильным железом, создает шум, мешающий истцу, в том числе во время сна. Тем самым нарушаются права истца на отдых, покой и тишину, и она испытывает нравственные страдания. На неоднократные обращения истца, ответчики никаких мер к устранению нарушений не принимают».

Кроме сноса строения, истица требовала обязать хозяина соседского дома восстановить отмостку, произвести просушивание и противогрибковую обработку несущей стены многоквартирного дома и взыскать компенсацию морального вреда – ни много, ни мало – 1,5 млн рублей.

«Ответчик построил строение с выходом за границы предоставленного ему земельного участка. В оконном проеме стены МКД на уровне 1 этажа обустроил дверной проем, пристроенное к стене МКД строение закрывает часть общедомового имущества- стену, балкон на межквартирной площадке 1 этажа, что ведет к снижению естественного освещения. Произвел демонтаж отмостки МКД, не организовал водоотвод с кровли пристроя, не произвел огнезащитную обработку деревянных конструкций крыши пристроя. Допущенные ответчиком нарушения градостроительных, строительных норм являются существенными и неустранимыми, строение создает угрозу жизни и здоровья граждан», - описывает решение суда позицию женщины.

Представитель ответчика рассказал, что участок ему выдан в аренду для размещения объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания. У него есть разрешение на строительство, границы соседних участков не пересекаются, и вообще он ничего не нарушил.

Выступили на суде также представители администрации Гусиноозерска и даже местной управляющей компании. И те, и другие с иском не согласились.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что все законно и в иске отказал. Иная позиция оказалась у Верховного суда, который, подробно разобрав ситуацию решил: строение надлежит снести. Правда, компенсацию в 1,5 млн рублей истица все же не получит.

Фото: «Номер один»

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