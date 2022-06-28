Общество 28.06.2022 в 17:43

Арбалетчики Бурятии «настреляли» 16 медалей чемпионата и первенства страны

А также заняли первое общекомандное место на этих состязаниях, которые прошли в Ставрополе
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Арбалетчики Бурятии «настреляли» 16 медалей чемпионата и первенства страны
Сборная Бурятии по стрельбе из арбалета завоевала 16 медалей и первое общекомандное место чемпионата и первенства страны. Пяти спортсменам удалось выполнить норматив мастера спорта России - Томиной Светлане, Гудеевой Маргарите, Абузяровой Кристине, Болдареву Константину и Мосорову Николаю, сообщили в минспорта республики.

Анна Сушко завоевала три медали Чемпионата России: золотую – на дистанции 10 метров и две серебряные – на дистанции 30 метров.

Еще одна представительница Бурятии Валентина Протасова стала чемпионкой страны по стрельбе из арбалета на дистанции 30 метров. Бронзовая медаль соревнования у Анастасии Деревягиной на дистанции 10 метров.

Среди мужчин на дистанции 10 метров бронзовую медаль завоевал Константин Болдарев. На дистанции 30 метров Николай Мосоров стал трижды третьим.

Весь пьедестал первенства России в упражнении на дистанции 10 метров у юниорок нашей сборной. I место - Анастасия Деревягина, II место - Екатерина Бубенцова и III  место - Маргарита Гудеева. На дистанции 30 метров среди юниоров Анастасии Деревягиной удалось завоевать еще две серебряные и бронзовую награды.

«В финале на дистанции 10 метров я сразу была лидером,  отставание от меня у спортсменки из Республики Коми было небольшим, но я боролась. А вот на дистанции 30 метров у Валентины было большое преимущество, догнать ее было сложно. У юниоров была не менее упорная борьба, результаты практически у всех были одинаковые до финала. Вообще бурятские спортсмены сильнейшие в этом виде спорта, мы всегда отбирались на все международные соревнования. Ждем следующие старты и продолжаем готовиться», - делится впечатлениями Анна Сушко.

Чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета проходили в Ставрополе с 22 по 27 июня. Состязания собрали весьма представительный состав участников от Москвы до Ханты-Мансийска, включая и первые номера национальной сборной.

Фото:  Министерство спорта и молодежной политики РБ

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арбалет чемпионат россии первенство россии

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