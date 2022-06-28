Общество 28.06.2022 в 18:03

Температура в Улан-Удэ сегодня перевалила за 36 градусов

Люди стараются не касаться разогревшихся под солнцем металлических ограждений и поручней
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Текст: Петр Санжиев
Температура в Улан-Удэ сегодня перевалила за 36 градусов
Сегодня после обеда столица Бурятии продолжила раскаляться, как сковорода на пылающем огне.

В Улан-Удэ в 16 часов, по сообщению бурятского гидрометцентра, было 35,3 градуса, а в 17 часов стало уже 36,1 градуса.

Высокие температуры стоят также во многих других районах республики. Так, в Тарбагатае в 16 часов температура была 36,9, а через час стало 36,6.

Село Петропавловка с 34,3 градусов разогрелось до 35.

Повысилась температура в Бичуре. В 16 часов там было 32,6 градуса, а в 17 часов стало 32,7 градуса.

Курумкан - было 33,3 градуса, стало 33,5.
Кяхта - 32,6 (32).
Кырен – 31,4 (29,4).
Хоринск – 31,5 (33).
Танхой – 18,4 (16,3).
Сухая – 16,7 (19,8).
Нижнеангарск – 23,4 (23,5).

Как видим, наиболее благоприятная температура чаще всего наблюдается возле Байкала.

Улан-удэнцев не спасает даже небольшой ветер, который дует в городе. Сильно нагрелись дорожные ограждения вдоль городских улиц. Поручни у пешеходных переходов, у лестниц различных зданий тоже приобрели внушительную температуру. Все идет так, как предупреждали спасательные службы, рассылая накануне смс по телефонам граждан.

Фото: «Номер один»
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