Температура в Улан-Удэ сегодня перевалила за 36 градусов

Сегодня после обеда столица Бурятии продолжила раскаляться, как сковорода на пылающем огне.В Улан-Удэ в 16 часов, по сообщению бурятского гидрометцентра, было 35,3 градуса, а в 17 часов стало уже 36,1 градуса.Высокие температуры стоят также во многих других районах республики. Так, в Тарбагатае в 16 часов температура была 36,9, а через час стало 36,6.Село Петропавловка с 34,3 градусов разогрелось до 35.Повысилась температура в Бичуре. В 16 часов там было 32,6 градуса, а в 17 часов стало 32,7 градуса.Курумкан - было 33,3 градуса, стало 33,5.Кяхта - 32,6 (32).Кырен – 31,4 (29,4).Хоринск – 31,5 (33).Танхой – 18,4 (16,3).Сухая – 16,7 (19,8).Нижнеангарск – 23,4 (23,5).Как видим, наиболее благоприятная температура чаще всего наблюдается возле Байкала.Улан-удэнцев не спасает даже небольшой ветер, который дует в городе. Сильно нагрелись дорожные ограждения вдоль городских улиц. Поручни у пешеходных переходов, у лестниц различных зданий тоже приобрели внушительную температуру. Все идет так, как предупреждали спасательные службы, рассылая накануне смс по телефонам граждан.Фото: «Номер один»