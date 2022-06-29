В Улан-Удэ из-за жары дороги стали поливать водой

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил пролить магистральные дороги города водой из-за установившейся жары. Сегодня с 6 часов бригады Комбината по благоустройству вышли на полив дорог, чтобы не мешать другим водителям в утренний час пик.- Для борьбы с сильной жарой начали в утреннее время до основного движения транспорта поливать проезжую часть. В жару такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, - написал мэр Улан-Удэ в своем телеграм-канале.Сегодня на основные дороги вышли 4 единицы техники, завтра планируется вывести 8.В жаркую погоду благодаря таким работам охлаждается поверхность полотна. Полив необходим и для снижения деформации асфальта.— Когда асфальтобетонное покрытие перегревается, оно может деформироваться, увлажнение дорог помогает предотвратить это. Да и воздух становится более влажным — дышать легче, —рассказала заместитель председателя Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева. - Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальщиков.— Работы мы будем проводить каждое утро, пока держится высокая температура, такое у нас поручение мэра, - пояснил главный инженер Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Фото: мэрия Улан-Удэ