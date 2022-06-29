Общество 29.06.2022 в 10:34
Прокуратура Бурятии нашла нарушения в колонии, где сидит Жамбалов
По итогам проверки начальнику учреждения внесено представление
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии сообщила об итогах проверки колонии-поселения №3, которая состоялась на минувшей неделе. Напомним, именно в этом учреждении отбывает наказание за смертельное ДТП бывший вице-спикер Хурала Бурятии Баир Жамбалов.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки выявлены нарушения.
«Администрацией учреждения допускалось поощрение осужденных при наличии неснятых и непогашенных взысканий. В нарушение трудового законодательства двое работающих осужденных не были обеспечены в полном объеме специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Вопреки законодательству о пожарной безопасности на отдельных объектах не проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности», - рассказали в прокуратуре.
По итогам проверки прокурор республики внес начальнику УФСИН Бурятии представление, которое находится на рассмотрении.
Как уже сообщал «Номер один», в ходе проверки колонии прокурор Бурятии Галина Ковалева также пообщалась с заключенными, которые обратились с различными заявлениями. По данным источников «Номер один», бывшего зампреда Хурала Баира Жамбалова в числе обратившихся к прокурору не было.
Фото: УФСИН Бурятии
Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки выявлены нарушения.
«Администрацией учреждения допускалось поощрение осужденных при наличии неснятых и непогашенных взысканий. В нарушение трудового законодательства двое работающих осужденных не были обеспечены в полном объеме специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Вопреки законодательству о пожарной безопасности на отдельных объектах не проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности», - рассказали в прокуратуре.
По итогам проверки прокурор республики внес начальнику УФСИН Бурятии представление, которое находится на рассмотрении.
Как уже сообщал «Номер один», в ходе проверки колонии прокурор Бурятии Галина Ковалева также пообщалась с заключенными, которые обратились с различными заявлениями. По данным источников «Номер один», бывшего зампреда Хурала Баира Жамбалова в числе обратившихся к прокурору не было.
Фото: УФСИН Бурятии