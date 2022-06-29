В Улан-Удэ на все лето перекроют проезд по улице Пушкина

«Движение будет перекрыто в связи с реконструкцией тепломагистрали №3. Движение по улицам Добролюбова, Юного Коммунара, Сенчихина перекрываться не будет» - добавили в администрации.

В Улан-Удэ с 4 июля по 30 сентября с 8:00 по 23:00 будет перекрыто движение по автомобильному проезду по улице Пушкина от перекрестка с улицей Сенчихина – рядом с домом №20 – до перекрестка с улицей Добролюбова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.