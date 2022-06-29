Общество 29.06.2022 в 10:36
В Улан-Удэ на все лето перекроют проезд по улице Пушкина
Причина - реконструкция тепломагистрали №3
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ с 4 июля по 30 сентября с 8:00 по 23:00 будет перекрыто движение по автомобильному проезду по улице Пушкина от перекрестка с улицей Сенчихина – рядом с домом №20 – до перекрестка с улицей Добролюбова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
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«Движение будет перекрыто в связи с реконструкцией тепломагистрали №3. Движение по улицам Добролюбова, Юного Коммунара, Сенчихина перекрываться не будет»- добавили в администрации.
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