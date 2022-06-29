ОНФ просит власти Улан-Удэ устранить провалы асфальта на дорогах

В Бурятии активисты ОНФ направили в администрацию Улан-Удэ обращения с просьбой устранить провалы асфальта на семи улицах города. Общественники подчеркнули, что дефекты, обнаруженные в ходе мониторинга реализации программы «Безопасные качественные дороги», несут потенциальную угрозу участникам дорожного движения, сообщили в республиканском исполкоме Народного фронта.Так, эксперты выявили провалы на дороге по улице Камова. Кроме того, нарекания у общественников также вызвали повреждение бордюрного камня, не заделанные отверстия на дороге после взятия проб твердого покрытия и недоступность тротуара для маломобильных граждан из-за сильно выпирающих колодцев.Между тем, участок дороги на Камова протяженностью 960 м ремонтировался в 2021 году подрядной организацией «Инвестстрой». На работы было выделено около 19,5 млн руб. Представители заказчика сообщили, что для проверки дефектов еще 27 апреля в рамках гарантийных обязательств был организован выезд на место и составлен акт обследования дороги, который потом был направлен в адрес подрядчика для устранения выявленных нарушений до 1 июля 2022 года. По истечению срока проведения восстановительных работ сотрудники «Улан-Удэстройзаказчик» проведут проверку.Еще один провал эксперты Народного фронта вывили по обращению горожан на улице Революции1905 года - на дороге около дома № 82 вокруг колодца подземных коммуникаций имеется углубление более пяти сантиметров. При этом невооруженным глазом видно, что при ремонте дороги вокруг указанного колодца асфальт не укладывался.На дороге по улице Павлова около дома 64а вокруг колодца подземных коммуникаций был выявлен провал асфальта, на который в целях предупреждения водителей транспортных средств установлена автомобильная шина.Кроме того, ранее общественники выявили провалы асфальтового покрытия на улицах Чайковского, где на участке протяженностью более 100 м провалился тротуар; Амагаева, где после ремонта автодороги появился волнообразный эффект дорожного покрытия; Балдынова и Николая Петрова, где провалы образовались в местах установки ливневой канализации.Общественники обратили внимание городских властей и на тот факт, что места с указанными дефектами были не огорожены и не обозначены дорожными знаками в соответствии с действующими требованиями.«Провалы асфальта вместе с грунтом наблюдаются на не так давно отремонтированных дорогах. В основном этот дефект связан с неправильным уплотнением после работ по подготовке ливневых канализаций и водоотведения. Это говорит о несоблюдении технологии и недостаточном контроле со стороны заказчика и надзорных органов, что ведет к долгой претензионной работе и судебным тяжбам. В итоге, как правило, муниципалитет за свой счет ремонтирует такие участки по мере своих возможностей. Так, например, провал на улице Павлова после нашего обращения был просто засыпан песком. Проблема может быть вызвана как отсутствием проекта на ремонтируемые участки в целях удешевления, так и недоделками со стороны ресурсников после их варварских ремонтов. Также зачастую не учитываются параметры ландшафта, виды грунта и так далее. Для нас важно не только собрать факты нарушений на объектах, но и осуществлять контроль за их устранением», - прокомментировал председатель ревизионной комиссии Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.Фото: ОНФ