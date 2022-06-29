Общество 29.06.2022 в 11:54
Монголы взялись за промышленное выращивание овощей
В соседней стране запущен проект гидропонной теплицы нового поколения
Текст: Номер один
В рамках национального движения «Продовольственное обеспечение и безопасность», инициированного президентом Монголии У.Хурэлсухом, компания «Премиум групп» и южнокорейская компания «Plant TFarm» запустили проект по строительству гидропонной теплицы нового поколения, сообщает МОНЦАМЭ.
«Премиум групп» и «Plant TFarm» в течение следующих трех лет инвестируют в общей сложности 50 млрд тугриков (около 870 млн рублей) в строительство теплицы площадью 4700 квадратных метров и вспомогательных помещений площадью 800 квадратных метров.
«Гидропонная теплица имеет свои преимущества, в частности, с единицы площади можно будет собирать в 60 раз больше урожая, чем при традиционном выращивании, заменять импортные продукты, ежедневно поставлять в столицу 2100 кг листовых овощей, повторно использовать воду, создавать рабочие места и улучшать уровень образования населения по вопросам здорового и рационального питания»,- пояснил председатель Совета директоров компании «Премиум групп» А.Ганхуяг.
Глава администрации президента Монголии Я.Содбаатар поблагодарил представителей компаний, реализующих этот проект, за инвестиции и сотрудничество в период, когда президент Монголии У.Хурэлсух поставил цель удовлетворить внутренний спрос на 19 видов основных продуктов в течение следующих пяти лет. Он также подчеркнул, что будет поддерживать внедрение новых методов и технологий, обучение рабочей силы, укрепление государственно-частного партнерства, а также любые предложения и инициативы компаний в этом отношении.
Фото: минсельхоз Бурятии
«Премиум групп» и «Plant TFarm» в течение следующих трех лет инвестируют в общей сложности 50 млрд тугриков (около 870 млн рублей) в строительство теплицы площадью 4700 квадратных метров и вспомогательных помещений площадью 800 квадратных метров.
«Гидропонная теплица имеет свои преимущества, в частности, с единицы площади можно будет собирать в 60 раз больше урожая, чем при традиционном выращивании, заменять импортные продукты, ежедневно поставлять в столицу 2100 кг листовых овощей, повторно использовать воду, создавать рабочие места и улучшать уровень образования населения по вопросам здорового и рационального питания»,- пояснил председатель Совета директоров компании «Премиум групп» А.Ганхуяг.
Глава администрации президента Монголии Я.Содбаатар поблагодарил представителей компаний, реализующих этот проект, за инвестиции и сотрудничество в период, когда президент Монголии У.Хурэлсух поставил цель удовлетворить внутренний спрос на 19 видов основных продуктов в течение следующих пяти лет. Он также подчеркнул, что будет поддерживать внедрение новых методов и технологий, обучение рабочей силы, укрепление государственно-частного партнерства, а также любые предложения и инициативы компаний в этом отношении.
Фото: минсельхоз Бурятии