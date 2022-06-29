Житель Бурятии наказал соседку за клевету

В суд обратился улан-удэнец – житель одного из многоквартирных домов. Поводом для разбирательства стали постоянные жалобы соседки, которая живет этажом ниже, на то, что якобы мужчина варит самогон. Женщина семь раз вызывала полицию.

«Со стороны ответчика имеется личная неприязнь к истцу и к его супруге. Ответчик периодически обращается в отдел полиции с сообщениями по надуманным основаниям в отношении истца» - сообщается в судебном решении.

Истец пояснил, что проживает в многоквартирном жилом доме, у него сложились неприязненные отношения с соседкой с момента заезда в квартиру, в связи с проводимым ремонтом. Соседка стучит по батареям, скандалит, приходила к нему на работу, звонила на работу. Женщина угрожает ему, пишет жалобы на то, что он занимается самогоноварением. Также женщина вызывала полицию, полицейские проводили проверки, опрашивали его и других соседей.

В частности, женщина заявляла сотрудникам полиции, что мужчина открыл дома цех, делает бочки, занимается самогоноварением, нарушает покой жильцов, поскольку производит сильный шум и запахи.

Также женщина говорила, что у нее постоянно засоряется канализация и сточные трубы.

«Ответчик вынуждена дышать ядовитыми газами, такими как метиловый спирт и другими летучими органическими соединениями, которые образуются в процессе перегонки браги при ее нагреве. Нет возможности пользоваться санузлом, потому что с унитаза поднимается бражная пена, от запаха все время болит голова, поднимается давление, приходится на постоянной основе покупать дорогостоящие лекарства. От постоянного стука, сверления женщина находится в стрессовом состоянии, истец сколачивает бочки, высверливает отверстия в них под кранчики», - описываются жалобы женщины в судебном решении.

Помимо полиции, женщина обращалась в прокуратуру – надзорному органу она поведала о том, что сосед в течении трех лет содержит дома цех по производству самогона, в подвальном помещении содержит склад для цеха. Это нарушает ее права, негативно воздействует на ее здоровье и сантехнику в ее квартире.

"Сотрудники полиции по каждому обращению приезжают к истцу домой, проводят проверку, берут объяснения, беспокоят истца и его супругу, что отражается на здоровье истца, настроении и образе жизни. Кроме обращений в полицию ответчик стучит по батареям. Истец является добропорядочным гражданином, не занимается самогоноварением, не изготавливает бочки, не нарушает покой жильцов многоквартирного дома. Все обращения ответчика не нашли свое подтверждение" - следует из материалов дела.

Обращаясь в суд, истец просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 50 000 руб; расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 300 руб.

Суд решил исковые требования удовлетворить частично и взыскать с ответчицы в пользу истца компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч руб., расходы на услуги представителя в размере 10 000 руб., государственную пошлину в размере 300 руб.





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