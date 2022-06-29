В Улан-Удэ полицейскими найден 15-летний Дмитрий Каданцев

В столице Бурятии полицейские нашли воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Улан-Удэ 15-летнего Дмитрия Каданцева. Оперативники обнаружили его у матери в поселке Исток, где он, как выяснилось, находился последние два дня. С ним все в порядке.Напомним, 21 июня подросток вместе с 14-летним Булатом Галяткиным самовольно покинул территорию учреждения (местонахождение Галяткина позже было установлено). В настоящее время он передан законному представителю, в социально-реабилитационный центр.Фото: pixabay.com