Общество 29.06.2022 в 12:38

Призовой автобус от ГОКа «Озёрный» достался юным спортсменам Еравнинского района

В селе Сосново–Озёрское с размахом прошел «Наадан Сурхарбан-2022»
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Текст: Валентин Соколов
Призовой автобус от ГОКа «Озёрный» достался юным спортсменам Еравнинского района
В селе Сосново–Озёрское на днях состоялся «Наадан Сурхарбан-2022», посвящённый 95-летнему юбилею Еравнинского района. Победитель соревнований, команда сельского поселения «Сосново-Озёрское», передала ключи от главного приза – нового автобуса Газель NEXT на 18 мест детско-юношеской спортивной школе для поездок на соревнования.

По традиции на спортивный праздник съехались сильнейшие представители всех 14 сельских поселений. Но никто даже представить не мог, как неожиданно круто обернётся финал. Главной интригой конкурса в этот раз стал нешуточный подарок от генерального партнёра районного Сурхарбана компании «Озерное» - новенькая Газель NEXT на 18 мест, украшенная ретивыми конями – почти официальным символом озёрной и степной Еравны.


К тому же микроавтобус оказался с мощной начинкой – оснащён тахографом, видеорегистратором с хранением информации, сигнализацией с системой дистанционного прогрева бензинового двигателя. А ещё комплект зимних шин, канистры с тосолом и маслом и многое другое – всё, что необходимо для эксплуатации автомобиля в любое время года. «Садись и сразу поезжай», - тут же начали шутить команды.

В течение двух дней поселения горячо состязались в командных соревнованиях – в старинной забаве – тэбэг, шахматах и самом массовом конкурсе – перетягивании каната, а также конкурсах за лучшую юрту и оформление колонны в парадном шествии. За соревнованиями следили строгое жюри, а результаты внимательно проверили члены счётной комиссии.


В этот раз удача благоволила поселению Сосново–Озёрское. Всего на 10 очков они обошли усть-эгитуйцев. Однако заветные ключи от «Газели» команда решила передать детско-юношеской спортивной школе.

- Мы так долго ждали такой автобус! Спасибо! – признался директор ДЮСШ Станислав Нимаев.


Под аплодисменты и восхищённые возгласы еравнинцев автобус с детьми совершил почётный круг победителей.

Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов и управляющий директор компании «Озёрное» Сергей Солодянкин поздравили победителей и всех жителей с праздником.

- Комиссии было очень тяжело подвести итоги. Отдельно у нас работала счётная комиссия. В упорной борьбе Сосново-Озёрское поселение совсем немного оторвалось от усть-эгитуйской команды. Уважаемые земляки, поздравляю всех с юбилеем, с праздником! Отдельно хочется поблагодарить компанию «Озерное» и лично нашего земляка, мажоритарного акционера компании Владислава Свиблова. Сегодня в нашем районе многое делается с поддержкой «Озёрного», - сказал Чингис Цыренжапов.

Фото «Номер один»
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