Энергетики назвали жару причиной отключения света в Улан-Удэ

28 июня сразу в нескольких микрорайонах Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии. Под отключения попали жители 40-х кварталов, а также левобережная часть города – улицы Кабанская, Иволгинская, а также ДНТ Сибиряк, Оёр, Дружба-2.Причины отключения сегодня утром обсудили на планерном совещании в администрации города.- Вчера произошел ряд технологических нарушений, связанных с аномально жаркой погодой. Из-за жары выходит из строя электрооборудование в разных районах города. В частности, вышли из строя битумные концевые кабельные муфты. Вчера четыре таких муфты вышли из строя, две из них восстановили на месте. Еще две будут восстанавливаться сегодня. Потребители были переведены на резервные схемы. Такие повреждения очень тяжело искать, пришлось все подстанции объехать. Работали три бригады РЭС, три оперативно-выездные бригады, - рассказал директор производственного отделения «ГЭС» филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Стариков.Восстановление электроснабжения проводилось поэтапно, всех потребителей запитали в 23:00.- Недостаточно оперативно работали, отключение было в течение нескольких часов. Планируйте работу, вы же знали прогноз погоды, знали, что будет 36 градусов. Должна была быть повышенная готовность всех бригад, - сказал в ответ и.о. мэра Олег Екимовский.Фото: «Номер один»