Общество 29.06.2022 в 14:53
Аномальная жара будет стоять в Бурятии еще три дня
С воскресенья температура воздуха резко снизится
Текст: Константин Воронов
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июня, 1 и 2 июля в Бурятии сохранится аномально жаркая погода. Средняя ночная температура воздуха в этот период составит +15 +21 градусов, днем столбик термометров будет подниматься местами +35 +38.
Спад жары ожидается в воскресенье. В Улан-Удэ в этот день обещают всего 18-20 градусов тепла.
Тем временем МЧС Бурятии напоминает основные меры безопасности в жаркую погоду:
- Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени.
- Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.
- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.
- Купание допустимо в оборудованных для этого местах отдыха.
- Особое внимание уделите детям. Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Не разрешайте детям посещать водоемы без сопровождения взрослых.
В МЧС также напомнили, что в период действия в республике режима ЧС и особого противопожарного режима категорически запрещено разведение костров, мусора и отжиг сухой травы.
Фото: pixabay.com
Спад жары ожидается в воскресенье. В Улан-Удэ в этот день обещают всего 18-20 градусов тепла.
Тем временем МЧС Бурятии напоминает основные меры безопасности в жаркую погоду:
- Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени.
- Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.
- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.
- Купание допустимо в оборудованных для этого местах отдыха.
- Особое внимание уделите детям. Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Не разрешайте детям посещать водоемы без сопровождения взрослых.
В МЧС также напомнили, что в период действия в республике режима ЧС и особого противопожарного режима категорически запрещено разведение костров, мусора и отжиг сухой травы.
Фото: pixabay.com