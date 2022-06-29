Аномальная жара будет стоять в Бурятии еще три дня

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июня, 1 и 2 июля в Бурятии сохранится аномально жаркая погода. Средняя ночная температура воздуха в этот период составит +15 +21 градусов, днем столбик термометров будет подниматься местами +35 +38.Спад жары ожидается в воскресенье. В Улан-Удэ в этот день обещают всего 18-20 градусов тепла.Тем временем МЧС Бурятии напоминает основные меры безопасности в жаркую погоду:- Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени.- Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.- Купание допустимо в оборудованных для этого местах отдыха.- Особое внимание уделите детям. Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Не разрешайте детям посещать водоемы без сопровождения взрослых.В МЧС также напомнили, что в период действия в республике режима ЧС и особого противопожарного режима категорически запрещено разведение костров, мусора и отжиг сухой травы.Фото: pixabay.com