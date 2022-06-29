В Бурятии сельчанин прикололся с пятитысячной купюрой

В Бичуре мужчина решил расплатиться в магазине сувенирной купюрой номиналом в «пять тысяч дублей». Однако внимательный кассир заметила, что деньги ненастоящие, и нажала на кнопку тревожной сигнализации, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Наряд вневедомственной охраны прибыл в течение нескольких минут для выяснения обстоятельств. Пояснить, откуда у него взялась «прикольная» банкнота, 50-летний покупатель не смог, лишь рассказал, что купюра лежала у него в чехле от телефона и поэтому помялась.Задержанный, ранее судимый житель соседнего села, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Фото: Росгвардия