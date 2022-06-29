Общество 29.06.2022 в 14:58

В Бурятии сельчанин прикололся с пятитысячной купюрой

Продавщица юмора не поняла и нажала кнопку тревожной сигнализации
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии сельчанин прикололся с пятитысячной купюрой
В Бичуре мужчина решил расплатиться в магазине сувенирной купюрой номиналом в «пять тысяч дублей». Однако внимательный кассир заметила, что деньги ненастоящие, и нажала на кнопку тревожной сигнализации, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Наряд вневедомственной охраны прибыл в течение нескольких минут для выяснения обстоятельств. Пояснить, откуда у него взялась «прикольная» банкнота, 50-летний покупатель не смог, лишь рассказал, что купюра лежала у него в чехле от телефона и поэтому помялась.

Задержанный, ранее судимый житель соседнего села, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия
Теги
деньги фальшивка задержание

Все новости

В Бурятии сельчанин прикололся с пятитысячной купюрой
29.06.2022 в 14:58
Аномальная жара будет стоять в Бурятии еще три дня
29.06.2022 в 14:53
Энергетики назвали жару причиной отключения света в Улан-Удэ
29.06.2022 в 14:38
Работодателям Бурятии рекомендовали сокращать рабочий день из-за жары
29.06.2022 в 13:40
Призовой автобус от ГОКа «Озёрный» достался юным спортсменам Еравнинского района
29.06.2022 в 12:38
«С риском для жизни»
29.06.2022 в 12:23
В Улан-Удэ полицейскими найден 15-летний Дмитрий Каданцев
29.06.2022 в 12:20
Житель Бурятии наказал соседку за клевету
29.06.2022 в 12:10
Монголы взялись за промышленное выращивание овощей
29.06.2022 в 11:54
ОНФ просит власти Улан-Удэ устранить провалы асфальта на дорогах
29.06.2022 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
Аномальная жара будет стоять в Бурятии еще три дня
С воскресенья температура воздуха резко снизится
29.06.2022 в 14:53
Энергетики назвали жару причиной отключения света в Улан-Удэ
От высокой температуры выходят из строя битумные кабельные муфты
29.06.2022 в 14:38
Работодателям Бурятии рекомендовали сокращать рабочий день из-за жары
Работа при температуре более 32,5 °C считается опасной
29.06.2022 в 13:40
Призовой автобус от ГОКа «Озёрный» достался юным спортсменам Еравнинского района
В селе Сосново–Озёрское с размахом прошел «Наадан Сурхарбан-2022»
29.06.2022 в 12:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru