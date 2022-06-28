Общество 28.06.2022 в 16:35
ЗГРП ищет работников по 13 вакансиям
Самая большая зарплата, которую предлагает компания - 130 тысяч рублей
Забайкальское горнорудное предприятие ищет сотрудников по 13 вакансиям. Так, самая большая заработная плата предлагается заместителю главного бухгалтера - от 100 до 130 тысяч рублей.
Не намного меньше обещают водителю вездехода АТС, ПТС - 120 тысяч рублей.
Водителям самосвала, кран-борта, машинистам экскаватора предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Основные обязанности - всевозможные учеты, а также взаимодействие с налоговой.
Также в мае компании срочно требовался повар на сезонную работу. За работу готовы платить от 90 тысяч рублей.
Отметим, большинство вакансий - это работа вахтовым методом, в том числе на севере Бурятии. В основном от соискателей требуют стаж. Доставка, проживание, питание осуществляется за счет работодателя.
Не намного меньше обещают водителю вездехода АТС, ПТС - 120 тысяч рублей.
Водителям самосвала, кран-борта, машинистам экскаватора предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Основные обязанности - всевозможные учеты, а также взаимодействие с налоговой.
Также в мае компании срочно требовался повар на сезонную работу. За работу готовы платить от 90 тысяч рублей.
Отметим, большинство вакансий - это работа вахтовым методом, в том числе на севере Бурятии. В основном от соискателей требуют стаж. Доставка, проживание, питание осуществляется за счет работодателя.
Тегиработа