Общество 28.06.2022 в 16:35

ЗГРП ищет работников по 13 вакансиям

Самая большая зарплата, которую предлагает компания - 130 тысяч рублей
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ЗГРП ищет работников по 13 вакансиям
Забайкальское горнорудное предприятие ищет сотрудников по 13 вакансиям. Так, самая большая заработная плата предлагается заместителю главного бухгалтера - от 100 до 130 тысяч рублей. 

Не намного меньше обещают водителю вездехода АТС, ПТС - 120 тысяч рублей.

Водителям самосвала, кран-борта, машинистам экскаватора предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Основные обязанности - всевозможные учеты, а также взаимодействие с налоговой.

Также в мае компании срочно требовался повар на сезонную работу. За работу готовы платить от 90 тысяч рублей.

Отметим, большинство вакансий - это работа вахтовым методом, в том числе на севере Бурятии. В основном от соискателей требуют стаж. Доставка, проживание, питание осуществляется за счет работодателя.
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