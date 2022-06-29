Общество 29.06.2022 в 17:03

Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского прибыл в Улан-Удэ

Ковчег будет пребывать в Свято-Одигитриевском соборе  29-30 июня

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Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского прибыл в Улан-Удэ
Ковчег с честными мощами преподобного Сергия Радонежского, посещающий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епархии РПЦ, сегодня прибыл в Улан-Удэнскую и Бурятскую епархию, сообщили в ее пресс-службе. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.

В семь утра по местному времени самолет с мощами преподобного в сопровождении делегации из Троице-Сергиевой Лавры прибыл в аэропорт города Улан-Удэ. Честные мощи угодника Божия встретили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и духовник Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Николай (Щербаков).

Под праздничный звон колоколов святыня прибыла в Свято-Одигитриевский собор Улан-Удэ. Сонм духовенства Улан-Удэнской и Бурятской епархии выстроился перед святыми вратами собора, чтобы встретить мощи преподобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского.

На встречу святыни в главный собор республики собрались священнослужители епархии, насельники Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря,  Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря, представители казачества, прихожане из разных приходов Бурятской митрополии и паломники, приехавшие из дальних районов Бурятии и близлежащих регионов.
Святыня была торжественно занесена в собор и установлена на украшенной благоухающими цветами подставке.

По прибытии ковчега в Одигитриевский собор секретарем Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонахом Тихоном в сослужении духовенства епархии была совершена праздничная божественная литургия. По окончании литургии перед святыми мощами заступника земли русской духовенство совершило молебное пение с акафистом преподобному Сергию. Во время богослужения прихожане и богомольцы притекали к мощам угодника Божия, испрашивая его святых молитв.

Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского будет пребывать в Свято-Одигитриевском соборе  Улан-Удэ 29 июня с 7:00 до 20:00; 30 июня с 8:00 до 17:00 Во все время нахождения святыни в Одигитриевском соборе, кроме ночного времени, перед мощами Преподобного Сергия совершаются богослужения и молебны с акафистом. Все желающие могут помолиться и приложиться к мощам Чудотворца.

Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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религия православие святыня

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