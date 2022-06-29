Улан-удэнцы возмущены отсутствием терминалов в маршрутках

В Улан-Удэ переполненные маршрутки, теснота и давка – обычное явление. В таких условиях расплачиваться с водителем с помощью перевода денег с мобильного телефона весьма неудобно. А иметь каждый раз при себе мелочь или мелкую наличку тоже проблематично. Жители столицы Бурятии не понимают, почему в городском транспорте до сих пор не урегулирован этот вопрос.«Я не понимаю, почему в маршрутках нет нормальной оплаты по карте? В Томске в каждом автобусе есть, такой же город. В чем сложность? Жаба наших маршрутчиков душит? Налоги не хотят платить? Почему надо сначала просить номер телефона, потом в трясущемся микрике набирать одной рукой?» - пишет автор поста в паблике «Аноним 03».В комментариях автора поста поддержали:- Почему нельзя принять транспортный закон, о том, что кондиционеры и бесконтактная оплата для общественного транспорта обязательна, иначе не выпускать такие машины на рейс до устранения вышеизложенного.- Вот позвоните в комитет по транспорту и спросите, звонил им кто-нибудь или писал заявление о постановке терминалов оплаты в общественном транспорте? 100% уверена, что не было ни одного. Все только могут негатив в соцсетях лить, высказываться. А как дело чего-то значимого начнёт касаться, всем некогда или "моя хата с краю".- На автовокзале "Южный" билет можно купить только за наличные. И это в наше время! - возмущаются горожане.