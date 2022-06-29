Общество 29.06.2022 в 21:24

В Улан-Удэ накрыта сеть подпольных казино

Они работали в подвалах домов на центральных и оживленных улицах города
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ накрыта сеть подпольных казино
В Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенное организованной преступной группой), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, с 2020 года по настоящее время в Улан-Удэ несколько местных жителей создали организованную преступную группу, специализирующую на  организации и проведении азартных игр, вне установленных игорных зон. Они подыскали нежилые помещения, расположенные, преимущественно в подвальных помещениях, на территории города по улицам Терешковой, Смолина, Геологическая, Свердлова,  проспект 50 лет Октября. Там они установили персональные компьютеры, подключенные к Интернету. После этого набрали персонал и стали незаконно проводить азартные игры, извлекая денежную прибыль за счет клиентов-игроков.  

В ходе одновременно проведенных совместно с оперуполномоченными сотрудниками правоохранительных органов нескольких десятков обысков в игорных заведениях, жилых помещениях, арендованных участниками группы, обнаружены и изъято около ста системных блоков и столько же мониторов к ним, иное оборудование, предназначенное для проведения азартных игр.

Преступление выявлено полицейскими республики и сотрудниками УФСБ. В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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