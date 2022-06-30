Улан-удэнский врач вернулся из командировки в Донбасс

Сердечно-сосудистый хирург Республиканской клинической больницы им. Семашко Владимир Ильинов вернулся из командировки в Донбасс, сообщает Минздрав Бурятии. В мае этого года он в составе группы врачей-волонтеров отправился в зону боевых действий для оказания медицинской помощи.«В течение месяца Владимир Ильинов оперировал мирных жителей, пострадавших во время боевых действий, раненых военнослужащих РФ и ЛНР, а также пленных раненных солдат ВСУ на базе Луганской Республиканской клинической больницы и в составе отдельного медицинского батальона», - рассказали в Минздраве.Как отметили в министерстве, впервые специализированная помощь, в частности в области сердечно-сосудистой хирургии, оказывалась на этапе медицинского батальона, а не после эвакуации в тыл. Это помогло избежать развития осложнений, таких как ампутация конечностей.Кроме этого, Владимир Ильинов оказывал и консультативную помощь по сердечно-сосудистой хирургии жителям региона.Глава ЛНР Леонид Пасечник лично поблагодарил врачей-волонтёров за самоотверженный труд, вручив благодарственные письма каждому из них.Фото: предоставлено Минздравом Бурятии