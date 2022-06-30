Общество 30.06.2022 в 09:30

Половина жителей Бурятии хотят покинуть республику

Жизнью в регионе довольны только 25% опрошенных
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Текст: Константин Воронов
Половина жителей Бурятии хотят покинуть республику
Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос: «Довольны ли вы местом, где сейчас живете?» В Бурятии 25% опрошенных положительно ответили на этот вопрос. При этом 27% жителей региона отметили, что не совсем довольны, но уезжать никуда не собираются.

Чемоданные настроения у почти половины жителей Бурятии. Их них 25% задумываются о переезде в другой регион страны, 22% - за границу, а 1% хотят сменить место жительства, но в пределах своей республики.

В среднем по стране 37% россиян довольны жизнью в своем регионе. Чаще всего задумываются о переезде за границу жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — тут почти каждый третий рассматривает вариант эмиграции. Среди москвичей 28% хотят покинуть страну. А больше всего довольны своим место жительства, судя по опросу, крымчане — таких в регионе 60%.

Всероссийский опрос проводился в июне 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие более 11 тысяч человек из 83 регионов РФ.

Фото: «Номер один»

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