В Улан-Удэ Национальный музей построят на острове

Национальный музей представлен в виде четырех символических лепестков, объединённых вокруг единого многофункционального ядра. Многофункциональное универсальное пространство, предусмотрено не только для проведения различных мероприятий, но и оформлена экспозиция по теме «Человек у Байкала». Именно эта тема связывает три основные темы музея – историю, культуру и искусство. Каждый символический «лепесток» посвящен истории, культуре и природе. В восточном «лепестке» организован главный вход с функцией визит-центра и конференц-зал. Вход организован в уровне второго этажа по эстакаде от главного входа на территорию музея.





Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС) продолжает работу над масштабным проектом Национального музея.- В настоящее время выполнены инженерные изыскания, разработана схема планировочной организации земельного участка, разработаны объемно-планировочные и конструктивные решения, – рассказал начальник УКСа Анатолий Урбанов.Здание будет состоять из пяти блоков высотой от 5 до 7 этажей. Основная архитектурно-художественная концепция основана на архитектурной интерпретации цветка Ая-Ганга.На первом этаже блока А расположены детский центр и кафе на 90 мест. На третьем – библиотека и служебные помещения. На четвертом расположена администрация и служебные помещения. На первом этаже с западной стороны (в трех «лепестках» блоки Б, В, Г, Д) предусмотрено размещение хранилищ, реставрационных мастерских, фонды временного хранения, рабочие кабинеты хранителей. Служебные входы в хранилище запроектированы отдельно от эвакуационных лестниц и служебного входа в выставочные залы и административные помещения музея.Проектом предусмотрено создание условий для организации в музейном комплексе визитно-информационного центра Бурятии, занятий по интересам – активный отдых, занятия для детей, познавательные мероприятия, место встреч для бизнес-сообществ.Фото: УКС Бурятии