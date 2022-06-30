Общество 30.06.2022 в 10:16

На защиту Джидинского района от паводков выделят дополнительные деньги

Власти проведут отсыпку берега реки Желтура и обустроят временную дамбу на реке Цагатуй
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Текст: Константин Воронов
На защиту Джидинского района от паводков выделят дополнительные деньги
Правительство Бурятии выделит дополнительные средства на защиту населенных пунктов Джидинского района от талых и паводковых вод. В частности, планируется проведение работ по отсыпке береговой линии реки Желтура и обустройству временной дамбы на реке Цагатуй. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов.

29 июня выделение из резервного фонда правительства РБ 7,3 млн рублей согласовали члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для отсыпки береговой линии реки Желтура. Как сообщила врио министра природных ресурсов и экологии республики Наталья Тумуреева, на сегодня под подтопление водами реки Желтура в селе Тэнгэрэк Джидинского района попадают 129 человек.

- Прошу контроль жесткий организовать. Нужно, чтобы отсыпка береговой линии прошла по всему периметру подтоплений, а не только частично по низменным участкам, - подчеркнул в ходе заседания комиссии зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.

Кроме этого, глава республики Алексей Цыденов подписал распоряжение, согласно которому Джидинский район получит из республиканского бюджета 1,3 млн рублей на обустройство временной дамбы на реке Цагатуй для предупреждения паводков и подтопления жилых домов в селе Петропавловка.

Всего в зоне подтопления расположено 34 жилых дома. В 2022 году водами реки были подтоплены придомовые территории всех 34-х домов. Дамба поможет в дальнейшем сдерживать наледь и предупредить ЧС. Завершить работы планируется до конца сентября этого года.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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