Общество 30.06.2022 в 10:24

Жители Бурятии протестуют против масштабной вырубки леса

Проект также вызывает вопросы у депутатов и экологов
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Текст: Владимир Пашинюк
Жители Бурятии протестуют против масштабной вырубки леса
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты подняли вопрос грядущей вырубки леса в Иволгинском районе. Об отношении местных жителей к такому довольно крупному проекту рассказал депутат Александр Цыденов, который сообщил, что в его адрес поступили обращения с 2 тысячами подписей.

Как сообщил депутат, на территории Иволгинского лесничества под вырубки выделено 79 тысяч гектаров лесного массива. По этому поводу были направлены обращения в правоохранительные органы, но внятного ответа так и не поступило.

Кроме того, депутат обратился к экологам, которые сообщили, что из 79 тысяч 59 тысяч га – это защитные территории. И рубки там вызывают вопросы.

Ту же проблему поднял и другой депутат – Баир Цыренов, который усомнился в целесообразности вырубок леса рядом с Улан-Удэ на фоне проблем с чистым воздухом.

- Я считаю недопустимыми рубки леса вблизи города, тем более этот лес обеспечивает водосборную зону многих ручьев, аршанов в Иволгинском районе, - говорил он. - Поэтому я думаю, что надо к этому вопросу тоже внимательно подойти и эту инициативу всё-таки остановить.

К слову, речь идет о вырубках леса для Селенгинского ЦКК, который, как уже сообщал «Номер один», столкнулся с дефицитом сырья.

Фото: «Номер один»
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