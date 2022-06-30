Общество 30.06.2022 в 10:24
Жители Бурятии протестуют против масштабной вырубки леса
Проект также вызывает вопросы у депутатов и экологов
Текст: Владимир Пашинюк
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты подняли вопрос грядущей вырубки леса в Иволгинском районе. Об отношении местных жителей к такому довольно крупному проекту рассказал депутат Александр Цыденов, который сообщил, что в его адрес поступили обращения с 2 тысячами подписей.
Как сообщил депутат, на территории Иволгинского лесничества под вырубки выделено 79 тысяч гектаров лесного массива. По этому поводу были направлены обращения в правоохранительные органы, но внятного ответа так и не поступило.
Кроме того, депутат обратился к экологам, которые сообщили, что из 79 тысяч 59 тысяч га – это защитные территории. И рубки там вызывают вопросы.
Ту же проблему поднял и другой депутат – Баир Цыренов, который усомнился в целесообразности вырубок леса рядом с Улан-Удэ на фоне проблем с чистым воздухом.
- Я считаю недопустимыми рубки леса вблизи города, тем более этот лес обеспечивает водосборную зону многих ручьев, аршанов в Иволгинском районе, - говорил он. - Поэтому я думаю, что надо к этому вопросу тоже внимательно подойти и эту инициативу всё-таки остановить.
К слову, речь идет о вырубках леса для Селенгинского ЦКК, который, как уже сообщал «Номер один», столкнулся с дефицитом сырья.
Фото: «Номер один»
Как сообщил депутат, на территории Иволгинского лесничества под вырубки выделено 79 тысяч гектаров лесного массива. По этому поводу были направлены обращения в правоохранительные органы, но внятного ответа так и не поступило.
Кроме того, депутат обратился к экологам, которые сообщили, что из 79 тысяч 59 тысяч га – это защитные территории. И рубки там вызывают вопросы.
Ту же проблему поднял и другой депутат – Баир Цыренов, который усомнился в целесообразности вырубок леса рядом с Улан-Удэ на фоне проблем с чистым воздухом.
- Я считаю недопустимыми рубки леса вблизи города, тем более этот лес обеспечивает водосборную зону многих ручьев, аршанов в Иволгинском районе, - говорил он. - Поэтому я думаю, что надо к этому вопросу тоже внимательно подойти и эту инициативу всё-таки остановить.
К слову, речь идет о вырубках леса для Селенгинского ЦКК, который, как уже сообщал «Номер один», столкнулся с дефицитом сырья.
Фото: «Номер один»