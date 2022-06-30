Общество 30.06.2022 в 10:11

Формирование комфортной городской среды набирает обороты

О ходе благоустройства в районах Бурятии
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Текст: Нина Павлова
Формирование комфортной городской среды набирает обороты
В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут обновлены 115 дворовых и 93 общественные территории. В Иволгинском и Джидинском районах работы стартовали, в Муйском – близятся к завершению, а в Бичурском – завершены. 

В улусе Хойтобэе Иволгинского района начаты работы по благоустройству общественной территории по ул. Саган-Дали. 


 
В данный момент участок, выделенный под строительство спортивной площадки, зацементировали, покрыли синтетическим материалом. Позже установят спортивное оборудование. 

«На выбранном участке планируем обустроить спортивную площадку: установим баскетбольные щиты и волейбольные стойки, нанесём разметку. Сегодня в улусе проживает около 6 тысяч человек. Необходимо создавать условия жителям для комфортного разнообразного времяпрепровождения»

- рассказали в администрации СП «Нижнеиволгинское».

В этом году в Иволгинском районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 6 общественных и 1 дворовая территория. 

А в административном центре Джидинского района стоит задача облагородить территорию рядом с центральной больницей. Планируется её озеленить и организовать места отдыха. Установить лавочки и освещение, проложить тротуарные дорожки, обновить парковочное место и ограждение. Работы в с. Петропавловка ведутся. Сумма финансирования – 2, 3 млн рублей.


 
На севере Бурятии в Муйском районе работы по установке игрового комплекса в посёлке Таксимо близятся к завершению. 
 


«Игровой комплекс общей площадью 816 кв. м возведён в экологически чистой зелёной зоне, лесные насаждения максимально сохранены при строительстве, работы проводятся с опережением установленных сроков, и уже в ближайшие дни финальный этап строительства будет завершён»

- рассказал Андрей Козлов, глава МО «Муйский район».
 


Специалисты подчёркивают своевременность данного строительства как создание комфортной инфраструктуры для развития подрастающего поколения. 

«Все работы по возведению игрового комплекса проведены в строгом соответствии с требованиями безопасности. Старались успеть как можно раньше окончить работы, чтобы детки могли летом наслаждаться играми на свежем воздухе»

- рассказала подрядчик Зоя Пумпышева.

А на юге в селе Бичура уже проведены работы по благоустройству парка «Молодёжный», где установили металлическое ограждение: установлены 30 железных пролётов по два метра, ворота и калитка.


 
С 2018 года в Бичурском районе благодаря нацпроекту благоустроили 6 общественных и 3 дворовых территории на сумму более 7 миллионов рублей.

«Радует то, что жители включаются в процесс обсуждения и вносят в проекты свои предложения»

- подчеркнула консультант сектора строительства и ЖКХ Татьяна Гонтова.

«Так, практически во всех районах республики работы уже стартовали. На сегодняшний день даже завершено благоустройство на 7 дворовых и 10 общественных территорий»

- поделился министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Напоминаем, проект по формированию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется с 2017 года в Бурятии. За прошедшее время в регион было привлечено более 1 млрд рублей. Основная цель — сделать города более комфортными для жителей и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов. 

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