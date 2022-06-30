Формирование комфортной городской среды набирает обороты

«На выбранном участке планируем обустроить спортивную площадку: установим баскетбольные щиты и волейбольные стойки, нанесём разметку. Сегодня в улусе проживает около 6 тысяч человек. Необходимо создавать условия жителям для комфортного разнообразного времяпрепровождения» - рассказали в администрации СП «Нижнеиволгинское».

«Игровой комплекс общей площадью 816 кв. м возведён в экологически чистой зелёной зоне, лесные насаждения максимально сохранены при строительстве, работы проводятся с опережением установленных сроков, и уже в ближайшие дни финальный этап строительства будет завершён» - рассказал Андрей Козлов, глава МО «Муйский район».

«Все работы по возведению игрового комплекса проведены в строгом соответствии с требованиями безопасности. Старались успеть как можно раньше окончить работы, чтобы детки могли летом наслаждаться играми на свежем воздухе» - рассказала подрядчик Зоя Пумпышева.

«Радует то, что жители включаются в процесс обсуждения и вносят в проекты свои предложения» - подчеркнула консультант сектора строительства и ЖКХ Татьяна Гонтова.

«Так, практически во всех районах республики работы уже стартовали. На сегодняшний день даже завершено благоустройство на 7 дворовых и 10 общественных территорий» - поделился министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут обновлены 115 дворовых и 93 общественные территории. В Иволгинском и Джидинском районах работы стартовали, в Муйском – близятся к завершению, а в Бичурском – завершены.В улусе Хойтобэе Иволгинского района начаты работы по благоустройству общественной территории по ул. Саган-Дали.В данный момент участок, выделенный под строительство спортивной площадки, зацементировали, покрыли синтетическим материалом. Позже установят спортивное оборудование.В этом году в Иволгинском районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 6 общественных и 1 дворовая территория.А в административном центре Джидинского района стоит задача облагородить территорию рядом с центральной больницей. Планируется её озеленить и организовать места отдыха. Установить лавочки и освещение, проложить тротуарные дорожки, обновить парковочное место и ограждение. Работы в с. Петропавловка ведутся. Сумма финансирования – 2, 3 млн рублей.На севере Бурятии в Муйском районе работы по установке игрового комплекса в посёлке Таксимо близятся к завершению.Специалисты подчёркивают своевременность данного строительства как создание комфортной инфраструктуры для развития подрастающего поколения.А на юге в селе Бичура уже проведены работы по благоустройству парка «Молодёжный», где установили металлическое ограждение: установлены 30 железных пролётов по два метра, ворота и калитка.С 2018 года в Бичурском районе благодаря нацпроекту благоустроили 6 общественных и 3 дворовых территории на сумму более 7 миллионов рублей.Напоминаем, проект по формированию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется с 2017 года в Бурятии. За прошедшее время в регион было привлечено более 1 млрд рублей. Основная цель — сделать города более комфортными для жителей и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.