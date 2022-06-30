В Бурятии началась реконструкция водовода в селе Тарбагатай

В Бурятии в этом году проблема дефицита качественной воды будет решена в селе Тарбагатай Тарбагатайского района. Здесь началась реконструкция системы водоснабжения. Специалисты минстроя республики выехали на объект, чтобы на месте встретиться с подрядной организацией, которая будет вести реконструкцию, сообщили в пресс-службе ведомства.«В селе Тарбагатай началась реконструкция сетей. Все необходимые ресурсы на объекте уже задействованы. Угрозы срыва сроков мы не наблюдаем», - отметил замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.По словам представителя подрядчика, сейчас рабочие спаивают трубы, после чего приступят к их прокладке. Кроме этого на объекте полным ходом идут работы по устройству контррезервуаров.Помимо реконструкции системы водоснабжения, в рамках контракта подрядной организации необходимо будет выполнить демонтаж железобетонной конструкции, которая находится в зоне будущего объекта.«По проекту водовод будет проходить по улицам Омулевая, Заводская, Рокоссовского, Молодежная и Лощенкова. Протяженность трассы составит более 4 тысяч метров. Всего на реконструкцию выделено более 108 миллионов рублей, 98% - средства федерального бюджета в рамках проекта «Чистая вода». Завершить все работы предполагается до конца этого года. Новые сети будут рассчитаны на подключение всех жителей поселка», - подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.Отметим, всего в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут идти работы на 8 объектах. Это строительство сетей водоснабжения в «сотых» микрорайонах, поселке Верхняя Березовка и Левобережной части города Улан-Удэ, селе Турунтаево Прибайкальского района, селе Нурселение Иволгинского района и городе Северобайкальск. А также реконструкция сетей водоснабжения в селе Тапхар Иволгинского района и селе Тарбагатай.Фото: Минстрой Бурятии