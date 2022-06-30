В Улан-Удэ высаженные годом ранее яблони в сквере 60 лет Победы исчезли в полыни

«В 2021 году Городское лесничество в пос. Восточном возле сквера 60-летия Победы высадило саженцы яблоньки, груши....но это мероприятие было для "галочки"... Саженцы не поливали, не пропалывали и вот итог» - написал анонимный автор.

В Улан-Удэ жители пос. Восточный в шоке от озеленения сквера 60 лет Победы. В 2021 году там высадили яблони. Сегодня их сложно заметить среди полыни и другой травы.Обычно на прилагаемом фото видно хотя бы что-то. Но здесь - одна лишь полынь. Если приглядеться, что-то разглядеть можно. Очевидно другое - такого быть не должно.Горожане поддержали автора поста. Практически каждый уверен, что бюджетные деньги снова потрачены зря. "Теперь это большое поле полыни"; "Отчитались один раз и хватит", - пишут пользователи.