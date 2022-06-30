Общество 30.06.2022 в 11:12

В Улан-Удэ высаженные годом ранее яблони в сквере 60 лет Победы исчезли в полыни

Горожане в шоке: долгожданное озеленение территории не принесло никаких результатов
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ высаженные годом ранее яблони в сквере 60 лет Победы исчезли в полыни
В Улан-Удэ жители пос. Восточный в шоке от озеленения сквера 60 лет Победы. В 2021 году там высадили яблони. Сегодня их сложно заметить среди полыни и другой травы.



«В 2021 году Городское лесничество в пос. Восточном возле сквера 60-летия Победы высадило саженцы яблоньки, груши....но это мероприятие было для "галочки"... Саженцы не поливали, не пропалывали и вот итог»

- написал анонимный автор.
Обычно на прилагаемом фото видно хотя бы что-то. Но здесь - одна лишь полынь. Если приглядеться, что-то разглядеть можно. Очевидно другое - такого быть не должно.



Горожане поддержали автора поста. Практически каждый уверен, что бюджетные деньги снова потрачены зря. "Теперь это большое поле полыни"; "Отчитались один раз и хватит", - пишут пользователи.
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