Общество 30.06.2022 в 11:16

В Улан-Удэ строят новый собачий приют

Там планируется содержать около тысячи животных
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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ строят новый собачий приют
На 34-й сессии горсовета Улан-Удэ 29 июня депутаты приняли решение об изменении территориальной зоны земельного участка, расположенного в микрорайоне Силикатный по ул. Домостроительная, с рекреационной на производственную. Это было сделано для того, чтобы там мог заработать приют для собак. Общая площадь участка, которому изменили назначение земель, составляет 43 тысячи кв.м.
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- Мы переводим землю из рекреационной зоны в производственную для того, чтобы построить там собачий приют. Запрос поступил от юридического лица, которое получит грант на реализацию проекта, - сообщил председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Василий Цыремпилов.

Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев отметил, что задача законодательного органа власти – создать подходящие условия.

- В рекреационной зоне ничего нельзя строить, поэтому мы со своей стороны пошли на такой шаг, - прокомментировал Чимит Бальжинимаев.

Пpeдceдaтeль кoмитeтa гopoдcкoгo xoзяйcтвa, тpaнcпopтa и cвязи горсовета Cepгeй Бypдикoв отметил, что фактически участок являлся промзоной, а не рекреационной.

Рядом там уже есть участок, предоставленный фирме, занимающейся отловом и содержанием таких животных.

- ООО «Ананда» самостоятельно очистило территорию будущего приюта от строительного мусора. Сейчас там можно содержать 400 животных, появится еще 500 мест, - добавил Сергей Бурдиков.

На строительство приюта будет выделено 7,5 млн рублей. Содержать там будут крупных собак. Поручение о пожизненном содержании крупных собак (более 25 см. в холке) в приютах давал глава республики.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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