Общество 30.06.2022 в 11:24

В микрорайоне Улан-Удэ построят новые сети теплоснажения

Жителей Стеклозавода подключат к ТЭЦ-1
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Текст: Лариса Ситник
В микрорайоне Улан-Удэ построят новые сети теплоснажения
"Номер один"
На 34-ой сессии депутаты Горсовета обсудили процедуру закрытия четырех котельных на Стеклозаводе и перевод потребителей на ТЭЦ – 1. Средства на строительство уже выделены, подрядчик найден.

О том, как продвигается вопрос с переводом на централизованное отопление жителей микрорайона, рассказал председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

«Реализацию мероприятий по переключению жителей мкр. Стеклозавод на централизованное теплоснабжение планировалось провести в рамках договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств госкорпорации «Фонд содействия ЖКХ». Строительство сетей теплоснабжения, согласно проектной документации, планировалось в 2020-2021 гг. 27 ноября 2020 года «ТГК-14» объявила торги на выполнение реконструкции участка тепловых сетей. Однако уже 11 декабря торги отменили, так как «ТГК-14» получило информацию от министерства строительства и ЖКХ РФ о том, что на первый этап реконструкции тепломагистрали средства не выделяются. Концессионное соглашение было расторгнуто в конце 2021 года»

- напомнил Сергей Гашев.

Сейчас средства на реализацию первого этапа есть, подрядчик определен и уже ведутся подготовительные работы. Глава Бурятии поручил предоставить в Фонд содействия реформирования ЖКХ «дорожную карту» по подготовке новой заявки на реконструкцию тепломагистрали. 

«Согласно поступившим замечаниям от Фонда содействия реформирования ЖКХ концессионное соглашение нужно разбить на два этапа. Также необходимо внести изменения в программу Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ. В программу комплексного развития специалистами комитета были внесены изменения согласно срокам»

- уточнил Гашев.

Пpeдceдaтeль кoмитeтa гopoдcкoгo xoзяйcтвa, тpaнcпopтa и cвязи Горсовета Cepгeй Бypдикoв попросил коллег поддержать проект.

«Это для нас долгожданный важный проект, с большим трудом мы дошли до финишной прямой. Проект позволит закрыть четыре котельных, которые работают на мазуте, реконструировать тепломагистраль, улучшить экологическую обстановку в микрорайоне. Что касается денег, 300 млн дает Фонд содействия реформирования ЖКХ и более 400 млн вкладывает «ТГК-14», средства потребителей при этом не используются»

- отметил Сергей Бурдиков.

Занялась прокладкой труб компания из Новосибирска.

«В перспективе наша задача - достроить ТЭЦ-2, закрытие дорогих неэффективных котельных, снижение тарифа»

- подытожил депутат.
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ТЭЦ-1

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