В микрорайоне Улан-Удэ построят новые сети теплоснажения

«Реализацию мероприятий по переключению жителей мкр. Стеклозавод на централизованное теплоснабжение планировалось провести в рамках договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств госкорпорации «Фонд содействия ЖКХ». Строительство сетей теплоснабжения, согласно проектной документации, планировалось в 2020-2021 гг. 27 ноября 2020 года «ТГК-14» объявила торги на выполнение реконструкции участка тепловых сетей. Однако уже 11 декабря торги отменили, так как «ТГК-14» получило информацию от министерства строительства и ЖКХ РФ о том, что на первый этап реконструкции тепломагистрали средства не выделяются. Концессионное соглашение было расторгнуто в конце 2021 года» - напомнил Сергей Гашев.

«Согласно поступившим замечаниям от Фонда содействия реформирования ЖКХ концессионное соглашение нужно разбить на два этапа. Также необходимо внести изменения в программу Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ. В программу комплексного развития специалистами комитета были внесены изменения согласно срокам» - уточнил Гашев.

«Это для нас долгожданный важный проект, с большим трудом мы дошли до финишной прямой. Проект позволит закрыть четыре котельных, которые работают на мазуте, реконструировать тепломагистраль, улучшить экологическую обстановку в микрорайоне. Что касается денег, 300 млн дает Фонд содействия реформирования ЖКХ и более 400 млн вкладывает «ТГК-14», средства потребителей при этом не используются» - отметил Сергей Бурдиков.

«В перспективе наша задача - достроить ТЭЦ-2, закрытие дорогих неэффективных котельных, снижение тарифа» - подытожил депутат.

На 34-ой сессии депутаты Горсовета обсудили процедуру закрытия четырех котельных на Стеклозаводе и перевод потребителей на ТЭЦ – 1. Средства на строительство уже выделены, подрядчик найден.О том, как продвигается вопрос с переводом на централизованное отопление жителей микрорайона, рассказал председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Сейчас средства на реализацию первого этапа есть, подрядчик определен и уже ведутся подготовительные работы. Глава Бурятии поручил предоставить в Фонд содействия реформирования ЖКХ «дорожную карту» по подготовке новой заявки на реконструкцию тепломагистрали.Пpeдceдaтeль кoмитeтa гopoдcкoгo xoзяйcтвa, тpaнcпopтa и cвязи Горсовета Cepгeй Бypдикoв попросил коллег поддержать проект.Занялась прокладкой труб компания из Новосибирска.