Общество 30.06.2022 в 11:52

В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи пакетов и посуды из пластика на Байкале

Рост концентрации микропластика губителен для экосистемы озера, его эндемиков и для здоровья человека
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Текст: Номер один
В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи пакетов и посуды из пластика на Байкале
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным внесла на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории запрещается розничная продажа одноразовых пакетов и посуды из пластмассовых материалов.

Текст размещен в думской электронной базе в среду, сообщает ТАСС.

«В центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, <…> пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов», - отмечается в тексте законопроекта.
Предлагается также запретить безвозмездную передачу таких товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю. Согласно документу, перечень запрещенных к продаже и передаче товаров установит федеральный орган исполнительной власти. Поправки предлагается внести в закон «Об охране озера Байкал».

Как отмечают авторы инициативы, пластиковые отходы, выброшенные туристами и жителями в границах Байкальской природной территории, становятся одним из источников поступления пластика и микропластика в окружающую среду. «В связи с прогнозируемым увеличением внутреннего туристического потока, а также отсутствием механизмов утилизации пластика, загрязнение берегов Байкала и его водотоков пластиковыми отходами будет только возрастать. Рост концентрации микропластика губителен для экосистемы озера Байкал, обитающих там эндемиков и для здоровья человека», - подчеркивают депутаты в пояснительной записке.

Предполагается, что новые нормы начнут применяются в центральной экологической зоне Байкальской природной территории с 1 марта 2023 года, а в буферной - с 1 марта 2024 года.

Как информирует «Московский комсомолец», ученые определили, что концентрация микропластика в поверхностных водах Байкала в 2019 году составила 42 тысячи частиц на кв. км, в 2021 году – уже 62 тысячи частиц. Это вполне сравнимо со средним загрязнением озер микропластиком по всему миру. Старший научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Колобов рассказал, что в последнее время концентрация микропластика в Байкале растет на 50% ежегодно. При этом уровень загрязнения озера продолжит рост из-за постоянно повышающегося интереса туристов.

«Чем меньше пластик, тем больше его встречается в воде. С поверхности мы собираем только тот пластик, который плавает. Это полистирол, селен и полипропилен. Существует еще несколько десятков различных химических формул, которые не плавают на поверхности, а тонут. Большая часть пластика в Байкале захоранивается на дне озера, но перед этим успевает навредить природе», – отметил Колобов.

Печально, но сегодня микропластик практически вездесущ. Его находят в океане, в крови животных, в рыбе, в кольчатых червях и даже в растениях. Из-за схожих размеров с планктоном он попадает в рацион рыб и других водных обитателей. Повсеместное присутствие микропластика вызывает у исследователей озабоченность насчет возможного отрицательного воздействия не только на флору и фауну, но и, как следствие, на источники питания людей.

Опасность микропластика объясняется наличием в нем ряда химических веществ, которые содержатся в некоторых видах пластика. Более того, он переносит токсичные вещества, например пестициды. Это бедствие влияет на почву, на воду, и даже на воздух. Согласно последним публикациям, частицы микропластика были обнаружены в человеческой крови. Врачи тоже озабочены этой ситуацией, ведь при высокой концентрации микропластика в организме его частицы могут негативно влиять на репродуктивную систему, вызывать ожирение, воспаление тканей, ослабление иммунитета и задержку развития.

Из-за мелких размеров микропластик очень мобилен. Мелкие пластиковые частицы могут транспортироваться реками и ручьями, ветром, смываться дождями и доставляться в водоемы многими другими способами.  Выброшенные туристами и жителями прибрежных населенных пунктов бытовые пластиковые отходы в итоге попадают в Байкал и накапливаются в нем. В связи с прогнозируемым увеличением внутреннего туристического потока и отсутствием механизмов утилизации пластика загрязнение берегов Байкала будет возрастать.

Фото: pixabay.com
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экология пластик Байкал Госдума

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