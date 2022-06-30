Общество 30.06.2022 в 12:20

В Улан-Удэ дорожники оставляют без света целые микрорайоны

При этом возмещать ущерб подрядчики не торопятся
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ дорожники оставляют без света целые микрорайоны
В Улан-Удэ только за последние 10 дней выявлено три случая порыва кабелей подрядными организациями. Так, на улице Ринчино при разгрузке грунта неустановленный грузовой автомобиль повредил высоковольтную линию. На улицах Лимонова и Буйко при производстве дорожных работ повреждены кабельные линии 6 кВТ.

В результате сотни горожан были вынуждены провести без электричества несколько часов.

- Подрядчики чувствуют безнаказанность и не берут разрешения у районных администраций, ордера на производство работ. Нужно, чтобы по каждому повреждению были оформлены протокола, чтобы взыскивать штрафы. Если это не поможет, то следует выходить с инициативой об увеличении размера штрафов, иначе проблему не решить, - сказал на планерном совещании в администрации Улан-Удэ председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Всего с начала года в столице Бурятии произошло 37 отключений электроэнергии по причине повреждения линий сторонними организациями. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей, при этом возмещено всего 42 тысячи.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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