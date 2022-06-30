Общество 30.06.2022 в 12:43
Трое жителей Бурятии погибли в ДТП в Забайкальском крае
Водитель автомашины «Ниссан Атлас» выехал на железнодорожный переезд в районе села Укурик
Текст: Номер один
В Забайкалье 29 июня около шести часов утра произошло ДТП, в котором погибли трое жителей Бурятии. По предварительным данным, 34-летний водитель автомашины «Ниссан Атлас», проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд в районе села Укурик и допустил столкновение с поездом.
В результате ДТП на месте скончался водитель и два пассажира грузовика 2000 и 1991 года рождения, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
Установлено, что все трое участников дорожной аварии жители Бурятии. В Забайкальском крае они работали на стройке на территории ленд-арт парка «Тужи» в Хилокском районе.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины, способствовавшие совершению ДТП, и обстоятельства произошедшего.
Фото: УМВД России по Забайкальскому краю
В результате ДТП на месте скончался водитель и два пассажира грузовика 2000 и 1991 года рождения, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
Установлено, что все трое участников дорожной аварии жители Бурятии. В Забайкальском крае они работали на стройке на территории ленд-арт парка «Тужи» в Хилокском районе.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины, способствовавшие совершению ДТП, и обстоятельства произошедшего.
Фото: УМВД России по Забайкальскому краю