Трое жителей Бурятии погибли в ДТП в Забайкальском крае

В Забайкалье 29 июня около шести часов утра произошло ДТП, в котором погибли трое жителей Бурятии. По предварительным данным, 34-летний водитель автомашины «Ниссан Атлас», проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд в районе села Укурик и допустил столкновение с поездом.В результате ДТП на месте скончался водитель и два пассажира грузовика 2000 и 1991 года рождения, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краюУстановлено, что все трое участников дорожной аварии жители Бурятии. В Забайкальском крае они работали на стройке на территории ленд-арт парка «Тужи» в Хилокском районе.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины, способствовавшие совершению ДТП, и обстоятельства произошедшего.Фото: УМВД России по Забайкальскому краю