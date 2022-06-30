В Бурятии врачи рекомендуют максимально часто пить воду

«Если вы находитесь в кондиционированном помещении, то проблем не будет, если же вынуждены бывать на улице, то в критически важно в этот период избегать даже кратковременного нахождения в прямых солнечных лучах из-за опасности солнечного и теплового удара, - сообщает врач. - Перегрев может произойти очень быстро и особенно важно сохранять воду в организме, ежедневно выпивая 3-5 литров чистой воды жидкости, поступающей с пищей. Поэтому бутылочка с водой должна всегда находиться рядом с человеком, где бы он ни был. Особенно это важно для детей, беременных женщин и пожилых людей. Если же человек почувствует перегрев, то важно смачивать область шеи и груди водой для быстрого охлаждения и периодически прикладывать бутылки с прохладной водой к шее (в области сонных артерий), чтобы быстро охладить организм»