Общество 30.06.2022 в 13:41

В Бурятии депутат возмутился волокитой по награждению умершего от ковида врача

Несмотря на многочисленные обращения, вопрос завис в правительстве
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Текст: Владимир Пашинюк
В Бурятии депутат возмутился волокитой по награждению умершего от ковида врача
Вопрос о награждении посмертно врача из Кабкнского района Павла Душкина подставил на сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Владимир Кочнев. По его словам, вопрос завис в кабинетах Минздрава республики, несмотря на то, что местные жители собрали 800 подписей, а сам депутат неоднократно обращался в органы исполнительной власти.

- Я уже два письма отправлял, они всё время на рассмотрении. Уже второй год идёт, и этот вопрос всё в каком-то подвешенном состоянии. В чём причина, понять не могу. Хотя по таким же вопросам люди были награждены, никаких препятствий не было. Человек отдал свою жизнь, заразился ковидом. Я хотел бы, чтобы этот вопрос наконец-то решили, - высказался Владимир Кочнев.

Напомним, в конце прошлого года в Селенгинском филиале Кабанской ЦРБ открыли мемориальную доску врачу Павлу Душкину. В октябре 2020 года он одним из первых вызвался работать с коронавирусными больными и умер, заразившись опасной инфекцией.

Фото: Минздрав Бурятии
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