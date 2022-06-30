В Бурятии предложили сделать алкоголь максимально труднодоступным для населения

Напомним, в прошлом году «РИА Новости» в своем рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек включило Бурятию в число самых пьющих и курящих регионов – на 82-е место из 85. Соседями по подвалу стали Магадан, Сахалин и Хакасия.





С очередной антиалкогольной инициативой в Хурале Бурятии выступил депутат Игорь Бобков. По его словам, правительству необходимо ужесточить меры по борьбе с «зеленым змием». Чтобы усилить эффект своего выступления, парламентарий привел выдержки из криминальной хроники Бурятии.- Пьяный глава семейства набросился с ножом на семью, вернувшуюся из парка. Зарезал свою сорокалетнюю жену и семнадцатилетнего сына. Целый день в квартире распивал спиртное. Представляете, что творится? У меня просьба создать специальные индикаторы противодействия алкоголизации населения. Любой алкоголь нужно сделать максимально труднодоступным в нашей республике, - говорил Игорь Бобков.В Хакасии и Бурятии уровень продаж алкоголя относительно невысокий, а вот показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки. Кроме того, для всех регионов в замыкающей пятерке характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств, говорили эксперты «РИА Новости».Другой результат выдает исследование проекта «Трезвая Россия». У этих экспертов самыми пьющими регионами России в 2020 году признаны Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области. В этом алкогольном рейтинге Бурятия оказалась на 68-м месте из 85 участников.Фото: «Номер один»