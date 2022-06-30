Общество 30.06.2022 в 14:06

Ипподром в Улан-Удэ не попал в число приоритетов правительства Бурятии

Причина этого в высокой стоимости ремонта и малой загруженности объекта
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Текст: Владимир Пашинюк
Ипподром в Улан-Удэ не попал в число приоритетов правительства Бурятии
О судьбе ипподрома в Улан-Удэ у главы Бурятии на сегодняшней сессии Хурала поинтересовался депутат Тумэн Дондоков. Он напомнил, что ранее было намерение вернуть ипподром в собственность республики, сделать ремонт и запустить. Однако сегодня судьба этого объекта до сих пор не ясна.

Как отметил глава республики, ипподром – слишком дорогостоящий объект, а эффект от его запуска будет минимален.

- Минимальная стоимость ремонта городского ипподрома по ценам двухлетней давности – 300 млн рублей. А в целом – до миллиарда рублей. Поэтому мы сейчас не торопимся его задействовать. Поскольку как ипподром для скачек он использует два раза в год. Это не самая приоритетная задача. При этом, мы понимаем, что ипподром нужен, что это место, по сути, для народных гуляний. Но в таком масштабе финансировать при очень редком использовании мы пока не спешим, - отвечал Алексей Цыденов.

При этом технология запуска уже отработана с Минсельхозом и АО «Российские ипподромы», которому ранее и передали этот объект.

- Там речь идет о создании совместного предприятия, вхождении в этот ипподром долями. Даже согласовывали этот вариант с Трутневым Юрием Петровичем (полпред президента в ДФО – прим.), возили его на ипподром. Но из-за стоимости и перспектив – как и сколько он будет задействован, пока это не самая приоритетная задача, - подытожил глава республики.

Фото: «Номер один»
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