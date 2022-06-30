В Улан-Баторе открылась универсальная выставка «Ворота в Азию»

В Улан-Баторе на площадке представительства Россотрудничества в Монголии сегодня открылась 35-я универсальная международная выставка «Ворота в Азию». Делегация малого и среднего бизнеса из Иркутской области, Бурятии, Тува и Забайкальского края представит широкий спектр товаров и услуг, пользующихся спросом в Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.

Так, например, компании различных производственных и сервисных направлений представят свои товары и услуги: проектирование инженерных систем зданий и сооружений; профессиональный монтаж систем вентиляции, кондиционирования, пожаротушения, отопления; полимерно-битумное гидроизоляционное покрытие; мебель; мед и продукты пчеловодства; полиматериалы хвойных и лиственных пород; изделия из стеклопластики, с/х оборудование; удобрения и другие.

«Нынешняя выставка будет особенной – это будет первое в этом году мероприятие в Монголии, в котором примут участие представители бизнеса сразу четырех регионов России. Поэтому мы будем предоставлять более интересную и актуальную информацию монгольскому бизнес-сообществу», - сказал эксперт Российско-Монгольского делового совета по малому и среднему предпринимательству, трансграничной и межрегиональной торговле, организатор выставки «Ворота в Азию» Александр Сидоров.

Выставка продлится до 3 июля и организована при поддержке Торгового представительства РФ в Монголии и представительства Россотрудничества в Монголии.

Фото: montsame.mn