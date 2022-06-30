Общество 30.06.2022 в 15:45

На Украине погиб старший лейтенант из Бурятии Михаил Барлуков

Прощание с офицером пройдет 2 июля в Новоселенгинске
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Текст: Константин Воронов
На Украине погиб старший лейтенант из Бурятии Михаил Барлуков
2 июля в поселке Новоселенгинск простятся со старшим лейтенантом Михаилом Барлуковым. Он погиб в ходе спецоперации на Украине 20 июня.

Как сообщает «Селенга-инфо.24/7», Михаил Барлуков родился 6 мая 1996 года в поселке Новоселенгинск. После окончания школы в 2013 году поступил в Высшее военное командное училище в Новосибирске. В 2018 году был распределен в войсковую часть в Кяхте, назначен командиром взвода военной полиции.

В 2020 году получил звание старший лейтенант, был назначен на должность командира комендантской роты.

В январе 2022 года направлен на совместные учения «Союз решимость-2022» в Беларусь. В феврале привлечен к участию в специальной военной операции на Украине.

«Вырос Михаил в полной семье, был средним единственным и любимым сыном и братом, всегда и везде был с улыбкой на лице, добрый, нежный и чистой души человек. Надежный друг, любящий муж и заботливый отец для своего сына», - сообщает паблик.

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