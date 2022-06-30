С начала года на ВСЖД произошло пять ДТП на переездах

В 2022 году на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, сообщили в пресс-службе магистрали.Последний случай произошел сегодня на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на ул. Трактовая в Иркутске. Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с вагоном во время движения подвижного состава через переезд.Несмотря на реализацию комплекса профилактических мероприятий водители продолжают нарушать правила дорожного движения. С начала года на железнодорожных переездах ВСЖД дежурные работники зафиксировали более 250 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора. В отношении 116 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.Восточно-Сибирская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного переезда железнодорожных путей являются внимательность и осторожность водителей транспортных средств.Фото: ВСЖД