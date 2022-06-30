Общество 30.06.2022 в 16:12

С начала года на ВСЖД произошло пять ДТП на переездах

Зафиксировано более 250 случаев нарушений ПДД, самое частое нарушение  - проезд на запрещающий сигнал светофора

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Текст: Номер один
С начала года на ВСЖД произошло пять ДТП на переездах
В 2022 году на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, сообщили в пресс-службе магистрали.

Последний случай произошел сегодня на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на ул. Трактовая в Иркутске. Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с вагоном во время движения подвижного состава через переезд.

Несмотря на реализацию комплекса профилактических мероприятий водители продолжают нарушать правила дорожного движения. С начала года на железнодорожных переездах ВСЖД дежурные работники зафиксировали более 250 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора. В отношении 116 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного переезда железнодорожных путей являются внимательность и осторожность водителей транспортных средств.

Фото: ВСЖД
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