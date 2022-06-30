Статус, пособия и льготы многодетной семьи

Бубуханова Б. А.

— Согласно Закону Республики Бурятия от 06.07.2006 № 1810­III «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия», многодетная семья — это семья, имеющая в своем составеи воспитывающая их до 18­летнего возраста.В составе многодетной семьи учитываются рожденные, усыновленные дети до достижения ими возраста 18 лет.Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение установленного образца, которое выдается родителям (одинокому родителю) по месту жительства семьи органом, уполномоченным правительством Бурятии.Ежегодную регистрацию многодетной семьи осуществляет подразделение Республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» (РГУ) по месту жительства многодетной семьи или одного из родителей (усыновителей).Получить удостоверение многодетной семьи в Бурятии можно через МФЦ с необходимым набором документов.Заявление о регистрации многодетной семьи, выдаче удостоверения и назначении (перерасчете) ежемесячной денежной выплаты подается в подразделение РГУ непосредственно либо через МФЦ или Госуслуги одним из родителей (усыновителей) или их представителем с приложением следую­щих документов:— копии паспортов родителей (усыновителей) или их представителей;— копию документа, подтверждающего полномочия представителя;— копию свидетельства о рождении на каждого ребенка;— справку об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка в возрасте 16 лет и старше;— фотографии обоих родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя) размером 3 x 4 см;— свидетельство о заключении брака;— документ, подтверждающий факт отсутствия второго родителя (свидетельство о смерти, свидетельство о расторжении брака, вступившее в законную силу решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим).Дополнительно к указанным документам заявитель вправе представить:— документы (сведения) о составе семьи заявителя;— документы (сведения, информация) из органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) второго родителя (усыновителя) или по прежнему месту жительства (пребывания) о наличии или отсутствии регистрации многодетной семьи в случае, если второй родитель (усыновитель) проживает в другом муниципальном образовании в Республике Бурятия или другом субъекте Российской Федерации либо семья изменила место жительства (пребывания).Заявление регистрируется подразделением РГУ в течение одного рабочего дня со дня их поступления в подразделение РГУ. Подразделение РГУ в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления и документов принимает решение о регистрации многодетной семьи, выдаче удостоверения многодетной семьи, об отказе в регистрации многодетной семьи, отказе в выдаче удостоверения многодетной семьи.Основанием для отказа в регистрации в качестве многодетной семьи являются:— отсутствие у семьи статуса многодетной семьи;— непредставление или представление не в полном объеме документов, которые обязан представить один из родителей (усыновителей) или их представитель.Снятие с регистрационного учета многодетной семьи осуществляется в случае:— утраты статуса многодетной семьи по причине:а) смерти ребенка из многодетной семьи;б) достижения ребенком из многодетной семьи 18­летнего возраста;в) приобретения ребенком из многодетной семьи в возрасте до 18 лет полной дееспособности в соответствии с федеральным законодательством;г) помещения ребенка из многодетной семьи на полное государственное обеспечение;д) установления опеки (попечительства) над ребенком из многодетной семьи;е) вступления в силу решения суда о применении к ребенку из многодетной семьи наказания в виде лишения свободы;ж) лишения обоих родителей (усыновителей) или одинокого родителя (усыновителя) родительских прав;— смерти обоих родителей (усыновителей) или одинокого родителя (усыновителя);— выбытия многодетной семьи, одного из родителей с детьми с места жительства;— непрохождения очередной ежегодной регистрации.— 24 567, 32 руб. Предоставляется без учета доходов. Работающим — по месту работы, неработающим — через Пенсионный фонд России.— для неработающих граждан (предоставляется через Пенсионный фонд России) — 9 213,37 руб.;— для работающих граждан (выплачивается по месту работы) — 40% среднего заработка;на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в размере 173,95 руб., а с учетом районных коэффициентов — 208,74 руб. и 226,14 руб. соответственно. Размер выплаты на троих детей — 626,22 руб. и 678,42 руб. соответственно.Также предоставляется(на учащегося общеобразовательного учреждения, — до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в размере 220 руб., а с учетом районных коэффициентов — 264,00 руб. и 286,00 руб. соответственно. Многодетным семьям пособие на 3­го и последующих детей предоставляется в повышенном размере.по рецептам врачей для детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет.многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 1,5­кратной величины прожиточного минимума, установленного в Бурятии, при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2013 года.Капитал предоставляется в виде единовременной денежной выплаты в размере 57 982 руб. Он подлежит индексации. Право на получение капитала предоставляется один раз.— приобретение или строительство жилого помещения;— проведение ремонта жилого помещения (в том числе по договору строительного подряда);— уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;— погашение основного долга и уплата процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья, а также погашение кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья, предоставленного до возникновения права на получение капитала;— получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации, имеющем право на оказание соответствующих образовательных услуг;— лечение ребенка (детей) в соответствии с медицинскими показаниями и проезд к месту лечения и обратно;— приобретение транспортного средства при условии привлечения собственных средств лица, получившего капитал;— приобретение продуктивных животных;— приобретение бытовой техники;— приобретение предметов первой необходимости для новорожденного ребенка (детей).. Полагается при рождении (усыновлении) третьего ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, при условии, что ранее право на федеральный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка не возникло. Размер капитала — 693 144 руб. Выплачивается без учета доходов через Пенсионный фонд России.. Право на ежемесячную денежную выплату возникает у матери ребенка при рождении в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года третьего ребенка или последующих детей, а также при усыновлении ею третьего ребенка или последующих детей, родившихся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.В случае смерти матери, объявления ее в розыск, признания ее судом безвестно отсутствующей, ограничения ее судом в родительских правах, лишения родительских прав такую выплату будет получать отец ребенка.Данная выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой денежный доход населения в Бурятии (26 203 руб. на 2022 год). Ежемесячная денежная выплата осуществляется в размере величины прожиточного минимума для детей в Бурятии семьям, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой денежный доход населения в Бурятии, проживающим на территории республики. Размер выплаты с января 2022 года составляет 14 086 рублей. Предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет.и учреждения дополнительного образования. Родители (законные представители)за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Бурятии. Она выплачивается в размере 20% родительской платы на первого ребенка, 50% — на второго ребенка, 70% — на третьего ребенка и последующих детей заявителя, включая детей, находящихся под опекой, попечительством, переданных на воспитание в приемную семью.Право на компенсацию имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в иной образовательной организации, в случае, если среднедушевой доход его семьи не превышает 1,5­кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Бурятии.За предоставлением ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей, ежемесячного пособия на ребенка, республиканского материнского (семейного) капитала, компенсации лекарственных средств, компенсации части родительской платы необходимо обращаться в Клиентскую службу подразделения РГУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства либо в МФЦ.— если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума (13 793 руб.), размер выплаты составит 7 043 руб.;— если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 7 043 руб., не превышает величину прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (13 793 руб.), размер выплаты составит 10 564, 50 руб.;— если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 10 564,50 руб., не превышает величину прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (13 793 руб.), размер выплаты составит 14 086 руб.При определении права на ежемесячную выплату учитывается имущественная обеспеченность семьи (движимое и недвижимое имущество, сбережения по вкладам), из имущества исключается недвижимость под арестом, транспорт под арестом или в угоне.Отсутствие на заявителя или членов семьи доходов от трудовой, творческой и предпринимательской деятельности, стипендии, пенсии для назначения ежемесячной выплаты следует подтвердить— наличие статуса безработного не более 6 месяцев;— осуществление ухода за ребенком до трех лет;— на заявителя или члена семьи младше 23 лет обучение в школе, ссузах, вузах по очной форме и неполучение стипендии;— осуществление ухода за ребенком­-инвалидом, или инвалидом с детства 1­й группы, или инвалидом 1­й группы, или престарелым нуждающимся в уходе или достигшим 80 лет;— прохождение лечения длительностью свыше 3 месяцев;— прохождение военной службы (включая период не более 3 месяцев после демобилизации);— лишение свободы или нахождение под стражей (включая период не более 3 месяцев после освобождения);— заявитель являлся (является) единственным родителем (одинокая мать либо второй родитель умер, или находится в розыске);— семья заявителя являлась (является) многодетной (этот случай распространяется только на заявителя или только на одного из членов его семьи);— заявитель­-женщина или члены семьи заявителя были беременны (при условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся на расчетный период предоставления доходов, или при условии, что на день подачи заявления срок беременности женщины — 12 недель и более.Периоды отсутствия доходов по объективным причинам оцениваются. Ежемесячная выплата назначается при наличии объективных причинВыплата осуществляется со дня достижения ребенком, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением.. Выплачивается через отделы социальной защиты населения.Право на ежемесячное пособие возникает при совпадении некоторых условий:— заявитель является родителем, опекуном или попечителем ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на момент рассмотрения заявления;— второй родитель этого ребенка: обязан платить алименты по решению суда; не указан в свидетельстве о рождении; записан со слов матери; умер, признан безвестно отсутствующим или умершим. Или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими;— среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания;— в расчетном периоде у членов семьи от 18 лет есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия;— имущество всех членов семьи не более установленного перечня;— заявитель является гражданином России или иностранным гражданином с видом на жительство или разрешением на временное проживание.Услугу предоставляет Пенсионный фонд России. Срок назначения выплаты — до 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.. Для семей, в которых родился третий или последующий ребенок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года и которые являются заемщиками по ипотечным кредитам, предусмотрена мера государственной поддержки в размере 450 тыс. рублей. Эти средства направляются компанией Дом.РФ в кредитное учреждение на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам по заявлению гражданина., санатории, детские оздоровительные площадки детям — учащимся общеобразовательных учреждений в возрасте до 15 лет. За путевками обращаться в Министерство здравоохранения Бурятии.Республики Бурятия. Обращаться в Министерство культуры Бурятии.многодетным семьям, приемным семьям, имеющим трех и более детей. Обращаться в администрацию по месту жительства.многодетным семьям, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей. Такие семьи имеют право на получение целевого жилищного займа на приобретение жилого помещения (жилого дома), земельного участка, занятого приобретаемым жилым помещением (жилым домом), за счет средств республиканского бюджета.Целевой жилищный заем предоставляется однократно одному из родителей (усыновителей). на приобретение жилого помещения (жилого дома), земельного участка, занятого приобретаемым жилым помещением (жилым домом), с использованием ипотечного кредита (займа), выданного на основании соответствующего кредитного договора.Списки семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, составляют органы местного самоуправления, затем направляют их в территориальные отделы социальной защиты населения, которые представляют списки в Министерство.При наступлении очередности и поступлении финансирования граждане, включенные в сводный список, извещаются территориальными отделами социальной защиты населения по месту жительства и представляют пакет документов.