В Улан-Удэ уничтожили почти 180 единиц игрового оборудования

Как сообщал «Номер один» , очередная сеть подпольных казино накрыта в Улан-Удэ. Они работали в подвалах домов на центральных и оживленных улицах города.









В Улан-Удэ сегодня сотрудниками МВД Бурятии совместно с районными прокурорами и представителями Федерального агентства по управлению государственным имуществом уничтожены 176 единиц игрового оборудования: 50 игровых автоматов, 8 покерных столов, одна рулетка, 163 единицы компьютерного оборудования, сообщили в пресс-службе министерства.В ней напомнили, что в нынешнем году сотрудниками республиканского МВД пресечена незаконная деятельность шести игорных заведений. Из незаконного оборота изъято 239 единиц игрового оборудования, в том числе 94 системных блока, 122 монитора, три ноутбука, восемь покерных столов, два стола с рулеткой, пять видеорегистраторов, пять видеокамер, денежные средства в сумме 140 тысяч рублей.По представленным подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии материалам оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением СКР по Бурятии в текущем периоде возбуждены три уголовных дела по статье 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».Фото и видео: МВД по Бурятии