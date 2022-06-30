Жители Улан-Удэ жалуются на песок, оставшийся на тротуарах еще с зимы

"Что за кошмар творится по улице Октябрьская?! Зимой активно всё посыпали песком, чтобы не было скользко (за это им спасибо). Но, на дворе уже лето, а песок так и остался лежать на улицах. Кто за это ответственный? При небольшом ветре этот песок весь в лицо летит. Кто должен следить за этим?"

- написал анонимный автор.

