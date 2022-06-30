Общество 30.06.2022 в 17:30
Жители Улан-Удэ жалуются на песок, оставшийся на тротуарах еще с зимы
В холодное время им посыпали скользкие тропинки
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ горожане жалуются на песок, оставшийся на тротуарах еще с зимы. В холодное время им посыпали скользкие дорожки, однако снег и лед сошел, а все остальное так и осталось лежать на месте.
По словам анонима, в прошлые годы к маю все тротуары уже были выметены от песка и выглядели приемлемо. Что произошло в этом году, никто не понимает. Ведь еще немного и выпадет новый снег.
Отметим, в комментариях горожане подтверждают слова автора. Такая ситуация наблюдается по всему городу.
Напомним, бульвар Сиреневый не так давно был выбран объектом для благоустройства в 2023 году.
"Что за кошмар творится по улице Октябрьская?! Зимой активно всё посыпали песком, чтобы не было скользко (за это им спасибо). Но, на дворе уже лето, а песок так и остался лежать на улицах. Кто за это ответственный? При небольшом ветре этот песок весь в лицо летит. Кто должен следить за этим?"- написал анонимный автор.
По словам анонима, в прошлые годы к маю все тротуары уже были выметены от песка и выглядели приемлемо. Что произошло в этом году, никто не понимает. Ведь еще немного и выпадет новый снег.
Отметим, в комментариях горожане подтверждают слова автора. Такая ситуация наблюдается по всему городу.
«Такая ситуация по всему городу! А еще умиляют кучки песка- подметут чуток, а кучки песка оставят у бордюра и никто не убирает. И стоит кучка месяцами пока ветер не разнесет»- комментирует пользователь Ольга.
Напомним, бульвар Сиреневый не так давно был выбран объектом для благоустройства в 2023 году.