Общество 30.06.2022 в 17:30

Жители Улан-Удэ жалуются на песок, оставшийся на тротуарах еще с зимы

В холодное время им посыпали скользкие тропинки
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Текст: Нина Павлова
Жители Улан-Удэ жалуются на песок, оставшийся на тротуарах еще с зимы
Аноним 03
В Улан-Удэ горожане жалуются на песок, оставшийся на тротуарах еще с зимы. В холодное время им посыпали скользкие дорожки, однако снег и лед сошел, а все остальное так и осталось лежать на месте.

"Что за кошмар творится по улице Октябрьская?! Зимой активно всё посыпали песком, чтобы не было скользко (за это им спасибо). Но, на дворе уже лето, а песок так и остался лежать на улицах. Кто за это ответственный? При небольшом ветре этот песок весь в лицо летит. Кто должен следить за этим?"

- написал анонимный автор.


 По словам анонима, в прошлые годы к маю все тротуары уже были выметены от песка и выглядели приемлемо. Что произошло в этом году, никто не понимает. Ведь еще немного и выпадет новый снег.

Отметим, в комментариях горожане подтверждают слова автора. Такая ситуация наблюдается по всему городу.

«Такая ситуация по всему городу! А еще умиляют кучки песка- подметут чуток, а кучки песка оставят у бордюра и никто не убирает. И стоит кучка месяцами пока ветер не разнесет»

- комментирует пользователь Ольга.


Напомним, бульвар Сиреневый не так давно был выбран объектом для благоустройства в 2023 году. 
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