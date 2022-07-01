В Бурятии «отмывка» автомобилей пошла на рекорд

Тема кредитования населения «под залог ПТС» под астрономические проценты в Улан-Удэ вызывает недовольство среди автомобилистов. Пользуясь сложным экономическим положением жителей Бурятии, иногородние автоломбарды предлагают займы до 2% в день, хотя этим микрофинансовым организациям Банк России запретил выдавать кредиты выше 1% в день. Как выяснил «Номер один», чтобы обойти запреты на грабительские проценты, займодавцы придумали хитроумные схемы, когда вместо самого автоломбарда деньги выдает расположенное в помещении ломбарда ИП по так называемым договорам-купли-продажи автомобиля. А в случае если спустя месяц возникла просрочка, процентная ставка увеличивается до 3% в день.История улан-удэнца Сергея, владельца Toyota Prius, внешне выглядит обычной жизненной проблемой среднестатистического улан-удэнца, попавшего в сложное финансовое положение. Ему срочно понадобилась небольшая сумма - 30 тыс. рублей. В банке он их получить не смог и обратился в ломбард, поскольку там требовался только паспорт и документы на машину. А деньги выдаются быстро на карту заемщика.Сергей обратился в автоломбард. Однако там его ждал сюрприз. Ему объяснили, что деньги дадут сразу, но вместо стандартной схемы передачи ПТС на машину в качестве залогового обеспечения они «выкупают» автомобиль. Вернее, это делает не ООО, а некий ИП «Лебедь», тоже из Санкт-Петербурга. Причем вместо стандартной для автоломбардов схемы, когда машина берется в залог, отправляется на спецплощадку до момента погашения займа, Сергею предложили договор купли-продажи. Машину рыночной стоимостью около 600 тыс. рублей оценили в десять с лишним раз дешевле и «купили» за 48 тыс. 800 рублей. Вернее, выдали те же 30 тыс. рублей, но в договоре обозначили сумму уже с процентами за месяц - 48 тыс. рублей.Сергея заверили, что договор купли-продажи - лишь формальность, и в нем даже прописали, что деньги выдаются не более чем на месяц. А после погашения займа в 48 тыс. 800 рублей под 2% в день договор расторгнут и машина снова окажется в его распоряжении.Добавим, что по закону сам ломбард не вправе выдавать денежные займы под залог ПТС без изъятия самого автомобиля. Но в данном случае возможность после получения денег распоряжаться машиной займодавцы представляют как некое «преимущество». Хотя по факту арестовать автомашину в случае просрочки можно в любой момент. Да и страховать, и охранять на стоянке залоговую машину в этом случае не надо, что сокращает издержки займодавца.Однако в случае с Сергеем ему «великодушно» разрешили пользоваться автомобилем до срока погашения займа. Впрочем, не забыв прописать в договоре купли-продажи штрафы за просрочку займа больше одного дня: в этом случае «счетчик» заработает еще быстрее - до 3% в сутки, что составит свыше 1000% годовых.Сергей говорит, что у него не было планов продавать свой автомобиль на авторынке, поскольку речь шла лишь о небольшой сумме займа. Он был вынужден согласиться. Но, учитывая, что проценты, мягко говоря, выглядели грабительскими, спустя несколько дней поспешил рассчитаться с займодавцами и вернуть машину в свое владение. А если бы не получилось?В улан-удэнской юридической фирме ООО «ЛПТ», куда обратился за помощью автовладелец, полагают, что схема двойной работы ООО и ИП Лебедь «может являться маскировкой, для того чтобы обойти запрет регулятора и получить большую доходность.Напомним, что на ломбарды распространяется ограничение Банка России по процентам: не более 1% в день, или 365% годовых. На сегодняшний момент в Бурятии, по данным Нацбанка Бурятии - отделения Сибирского ГУ Банка России, средние ставки займов в ломбардах зависят прежде всего от качества залогов и колеблются от 120 - 130% годовых, или 0,4 - 0,5% в день.Что касается выдачи займов под залог автомобилей, то здесь ставки пониже – 80 - 90% годовых (в среднем 0,3% в день). Учитывая, что в основном заемщики берут займы на короткий срок, переплата оказывается не столь существенной. Чего нельзя сказать о кредитовании под 2% в день, когда через месяц пользования займом придется отдать на 60% больше взятого.«Номер один» решил разузнать, насколько распространена новая услуга выдачи займов под 2% в день. Признаемся честно, нам было сложно найти автоломбард. Поскольку в этом здании располагалась автомойка. Там отмывали машины, стирали ковры, в общем, обычная прачечная по отмыву грязи и всего прочего. И лишь за углом в этом же здании располагался, вполне так уместно, ломбард.В пустом помещении стол, стул и ручка. И сотрудница за компьютером. На вопрос, заданный в рамках «тайного покупателя», - можно ли получить деньги под ПТС, девушка ответила, что все зависит от суммы: чем она выше, тем меньше процент. Правда под машину, которую мы хотели передать автоломбарду за заем в 100 тыс. рублей, процентная ставка названа меньшая - 1,2%.- Это обычная схема для банков и микрофинансовых организаций - вначале называется меньший процент, а затем, когда клиент, что называется, созревает и выходит на подписание договора, стоимость обслуживания увеличивается, мол, при ваших условиях головным учреждением одобрен заем именно под такой процент, - объясняют юристы. - Необходимо смотреть, какая цифра фигурирует в итоговом договоре.Также сотрудница автоломбарда подтвердила, что деньги выдаст не ООО, а ИП Лебедь. Для чего необходима столь сложная схема, девушка ничего не ответила. Сообщив лишь, что «такие правила работы» и «все законно». На вопрос - а не заберут ли за 100 тыс. рублей нашу машину, ответила: «Да нет, конечно, выплатите заем и проценты и машину никто вашу не заберет».Между тем, подписывая эти довольно кабальные и явно невыгодные условия договора, люди оказываются перед непростым выбором. В случае просрочки на их автомобиль явно наложат арест в судебном порядке и машина реально уйдет от владельца за десятую часть ее стоимости.Судя по всему, питерские ломбарды, придумав данную схему, получают сверхприбыли по сравнению с аналогичными структурами, практикующими более умеренные ставки. Причем в этой схеме тема безнадежной задолженности как таковая перестает существовать. Согласитесь, что автовладелец, просрочивший платеж по займу, наверняка сам продаст свою машину, чтобы расплатиться с займодавцами. Ведь не за двадцатую же часть стоимости отдавать свое авто?Тем не менее эта схема, на наш взгляд, нуждается в проверке со стороны контролирующих органов. Добавим, что ООО зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2020 году, имеет уставный капитал в 1 млн рублей и выдает автозаймы уже в 12 российских регионах. Фирму возглавляет выходец из Питера Виктор Бортников.Адвокат Дмитрий Трушков полагает, что если потребитель в случае просрочки будет оспаривать сделку как заключенную по явно не рыночной цене, то шансов на положительный исход немного. Поскольку если он согласился с ценой в договоре и получил именно эту сумму, а не другую, значит, сделка состоялась и машина законно перешла новому владельцу.По его словам, если потребитель вдруг начнет подавать в суды на автоломбард с целью признать подобные договоры притворными сделками купли-продажи автомобилей, то необходимо наличие доказательств. В том числе видео и фото о том, что его могли ввести в заблуждение. Когда потребитель обратился именно в зарегистрированную для выдачи займов организацию, а ему пришлось иметь дело с ИП, который может устанавливать любые проценты, не оглядываясь на Банк России.Между тем, по данным Нацбанка Бурятии - отделения Сибирского ГУ Банка России, число заемщиков микрофинансовых организаций, к которым также относятся и автоломбарды, растет.Так, за первый квартал 2022 года жители Бурятии взяли 17 тыс. займов на сумму в 128 млн. рублей. Тогда как за аналогичный период прошлого года ими получено 11 тыс. займов на 84 млн рублей. Рост в рублях - на 47%. Добавим, что официально в республике не зарегистрировано ни одного автоломбарда.Ломбарды традиционно выдают займы под более высокие ставки, чем банки, и существует мнение, что никто не заставляет заемщиков подписывать кабальные договоры. Однако бывают в жизни ситуации (а сегодня у многих в связи с экономическим кризисом это происходит все чаще), когда людям приходится занимать деньги. И очень важно, чтобы контролирующие ведомства принципиально подходили к случаям нарушения прав граждан при запредельно высокой стоимости обслуживания денежных займов.Фото: «Номер один»