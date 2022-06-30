Общество 30.06.2022 в 17:39
В Бурятии приняли закон о помощи беженцам с Донбасса и Украины
Речь идет об оказании бесплатных юридических услуг
Текст: Владимир Пашинюк
Инициатором закона стала прокуратура Бурятии, которая предложила расширить перечень граждан, имеющих право получить бесплатные услуги юриста, и включить в него всех беженцев с Украины, прибывших после 18 февраля 2022 года. Согласно постановлению правительства РФ, на территорию Бурятии распределено 1402 человека, вынужденно покинувших территории Украины.
«В настоящее время на территорию республики из Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины прибыло 16 человек, из которых 4 – граждане Российской Федерации, 2 – граждане Донецкой Народной Республики, 10 граждан Украины», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также документ гласит, что в 2019 году на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Бурятии, было предусмотрено 827 тысяч рублей, в 2020-2022 годах – по 869 тысяч рублей.
Законопроект на сегодняшней сессии депутатам представила старший помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова.
- Законопроект разработан с целью оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой, Луганской Народных республик, а также лицам без гражданства, постоянно проживавших на территориях указанных государств, вынужденно покинувших их, прибывшим и размещённым на территории республики, - сообщила она.
В итоге депутаты проголосовали за приятие этого закона.
Фото: «Номер один»
«В настоящее время на территорию республики из Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины прибыло 16 человек, из которых 4 – граждане Российской Федерации, 2 – граждане Донецкой Народной Республики, 10 граждан Украины», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также документ гласит, что в 2019 году на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Бурятии, было предусмотрено 827 тысяч рублей, в 2020-2022 годах – по 869 тысяч рублей.
Законопроект на сегодняшней сессии депутатам представила старший помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова.
- Законопроект разработан с целью оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой, Луганской Народных республик, а также лицам без гражданства, постоянно проживавших на территориях указанных государств, вынужденно покинувших их, прибывшим и размещённым на территории республики, - сообщила она.
В итоге депутаты проголосовали за приятие этого закона.
Фото: «Номер один»
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