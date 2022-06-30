В Бурятии приняли закон о помощи беженцам с Донбасса и Украины

Инициатором закона стала прокуратура Бурятии, которая предложила расширить перечень граждан, имеющих право получить бесплатные услуги юриста, и включить в него всех беженцев с Украины, прибывших после 18 февраля 2022 года. Согласно постановлению правительства РФ, на территорию Бурятии распределено 1402 человека, вынужденно покинувших территории Украины.«В настоящее время на территорию республики из Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины прибыло 16 человек, из которых 4 – граждане Российской Федерации, 2 – граждане Донецкой Народной Республики, 10 граждан Украины», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Также документ гласит, что в 2019 году на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Бурятии, было предусмотрено 827 тысяч рублей, в 2020-2022 годах – по 869 тысяч рублей.Законопроект на сегодняшней сессии депутатам представила старший помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова.- Законопроект разработан с целью оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой, Луганской Народных республик, а также лицам без гражданства, постоянно проживавших на территориях указанных государств, вынужденно покинувших их, прибывшим и размещённым на территории республики, - сообщила она.В итоге депутаты проголосовали за приятие этого закона.Фото: «Номер один»