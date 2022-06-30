Общество 30.06.2022 в 18:09

Верховный суд РФ отклонил жалобу бывшего сити-менеджера Читы

Он получил взятки услугами на 10 млн рублей, но попытался оправдать мздоимство тем… что не нарушал законов
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Текст: Номер один
Верховный суд РФ отклонил жалобу бывшего сити-менеджера Читы

Верховный суд России рассмотрел жалобы бывшего руководителя администрации Читы Олега Кузнецова и его защитников на приговор Забайкальского краевого суда, которым он признан виновным в «получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, совершенном в особо крупном размере», сообщили в Забайкальской краевой прокуратуре.

Уголовное дело в отношении сити-менеджера было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд установил, что с апреля по август 2016 года и.о. руководителя администрации Читы Олег Кузнецов получил от предпринимателей взятку в виде незаконного оказания ему и его сожительнице услуг имущественного характера, связанных с благоустройством подъезда к дому и придомовой территории дома на сумму более 2,3 млн рублей.

Кроме того, в ноябре-декабре 2016 года руководитель администрации города вновь получил от этих же предпринимателей взятку в виде незаконного оказания ему и его сожительнице услуг имущественного характера. Бизнесмены помогли чиновнику с выполнением работ по восстановлению сгоревшего дома, а также – с покупкой предметов мебели и быта на сумму более 7,6 млн рублей.

За оказанные услуги чиновник оказывал покровительство предпринимательской деятельности.

 Забайкальский краевой суд в июне признал Олега Кузнецова виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

 Собственно, сумма взяток не является чем-то особенным в российских коррупционных хрониках. Строгость приговора – тоже. Равно, как и обычная практика - не согласившись с приговором, Олег Кузнецов и его защитники обжаловали решение суда в апелляционном, а затем в кассационном порядке. А вот мотивировка этих обжалований, пожалуй, не имела прецедентов.

В соответствии с позицией подсудимого, его действия в пользу предпринимателей сами по себе не выходили за рамки закона. В связи с этим он полагал допустимым получать от них за это имущественные услуги, считая это нормальным явлением для чиновника!

Вместе с тем, как ранее Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске, Верховный суд России отклонил жалобы стороны защиты Олега кузнецова в полном объеме.

Фото: «Номер один»

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преступность коррупция сити-менеджер приговор

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