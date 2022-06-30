Общество 30.06.2022 в 18:44

Улан-удэнец взыскал со «Смартавиа» компенсацию за сорванный отпуск

По вине авиакомпании мужчина не смог вовремя вылететь из Улан-Удэ


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Текст: Служба информации
Улан-удэнец взыскал со «Смартавиа» компенсацию за сорванный отпуск

Житель столицы Бурятии собирался отдохнуть вместе с супругой на Кубе. В турфирме он купил путевку стоимостью 161 тыс рублей, но паре пришлось остаться дома.

Мужчина купил у авиакомпании «Смартавиа» на себя и супругу билеты на рейс Улан-Удэ-Москва с прибытием в аэропорт Домодедово. В турагентстве мужчина приобрел турпутевку на двух человек на Кубу на общую сумму 161 000 руб.. При этом в состав путевки входил перелет из Москвы в Варадеро, который выполнялся рейсом авиакомпании Nordwind из аэропорта Шереметьево.

Казалось бы – впереди беззаботный отпуск, но «Смартавиа» в день вылета супругов сначала задержала свой рейс, а потом перенесла его на другой день.

«В связи с этим истец с супругой не смог вовремя прибыть в аэропорт Шереметьево для вылета рейсом авиакомпании Nordwind», - отмечается в судебном решении.

При этом причину задержки рейса сотрудники авиакомпании длительное время не сообщали, сообщили лишь тогда, когда уже все другие рейсы в Москву состоялись.

«Если бы сразу сообщили о причине задержки, он еще мог бы успеть купить билеты на другой рейс в Москву в этот день», - отмечается в решении.

Поскольку супруги с учетом переноса ответчиком рейса не успевали прибыть в Шереметьево, он сдал билеты и отказался от путевки. Туроператор вернул мужчине 97 600 руб., из оплаченных им за турпутевку в размере 161 000 руб. Разницу он просил взыскать с ответчика в качестве понесенных им убытков.

Также истец просил взыскать с АК «Смартавиа» компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований в размере 50% от присужденной суммы.

Суд решил требования истца удовлетворить частично.

Требования истца о взыскании убытков в размере 63 300 руб. суд счел обоснованными. Сумму компенсации морального вреда суд счел разумным снизить до 20 тысяч рублей. Штраф для авиакомпании составил 41 550 руб. Итого, общая сумма, которую удалось взыскать улан-удэнцам с авиакомпании, составила 124 950 руб.


Фото: "Номер один"

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