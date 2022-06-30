Инвалид из Улан-Удэ получит положенное ему жилье через суд

Горожанин обратился в суд с иском к администрации города, где требует предоставить ему вне очереди квартиру для проживания. Требования обоснованы тем, что он является инвалидом второй группы.

- Истец страдает тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, с 2012 года. До настоящего времени жилое помещение истцу не предоставлено, - следует из материалов дела.

Из материалов дела также следует, что горожанин является инвалидом 2 группы по общему заболеванию бессрочно, зарегистрирован у своего родственника.

Согласно медицинской справке, мужчина страдает хроническим заболеванием, включенным в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012г. № 987н.

Суд счел требования истца к администрации законными и обоснованными.

- Исковые требования о предоставлении вне очереди по договору социального найма жилого помещения удовлетворить. Обязать администрацию города предоставить вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение в границах Улан-Удэ на семью из одного человека, - постановил суд.





Фото: "Номер один"