В Бурятии двое сельчан «прояснили ситуацию» убийством

В Бурятии днем в селе Петропавловка в жилом доме обнаружено тело 53-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки и руки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 46-летний мужчина, с которым потерпевший вместе распивал спиртные напитки, а затем они поссорились. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.По данным следствия, 24 июня днем обвиняемый пришел к знакомому односельчанину домой с целью прояснения ситуации, сложившейся вокруг его родственницы. Поговорив, они стали употреблять спиртные напитки. Через некоторое время хозяин дома, опьянев, начал вести себя вызывающе. Гостю не понравилось оскорбление в свой адрес.От обиды и злости злоумышленник схватил со стола кухонный нож и нанес им два удара в грудную клетку и два удара в предплечье мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый покинул дом и скрылся. Спустя несколько дней тело покойного обнаружил сосед. Он позвонил в правоохранительные органы и вызвал сотрудников полиции. Злоумышленника оперативно обнаружили и задержали.В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.Фото: buryatia.sledcom.ru