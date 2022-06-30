Общество 30.06.2022 в 19:03

В Бурятии двое сельчан «прояснили ситуацию» убийством

Они поговорили о деле, сели вместе выпивать, а затем поругались до поножовщины
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Текст: Номер один
В Бурятии двое сельчан «прояснили ситуацию» убийством
В Бурятии  днем в селе Петропавловка в жилом доме обнаружено тело 53-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки и руки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.            

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 46-летний мужчина, с которым потерпевший вместе распивал спиртные напитки, а затем они поссорились. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.

По данным следствия, 24 июня днем обвиняемый пришел к знакомому односельчанину домой с целью прояснения ситуации, сложившейся вокруг его родственницы. Поговорив, они стали употреблять спиртные напитки. Через некоторое время хозяин дома, опьянев, начал вести себя вызывающе. Гостю не понравилось оскорбление в свой адрес.

От обиды и злости злоумышленник схватил со стола кухонный нож и нанес им два удара в грудную клетку и два удара в предплечье мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый покинул дом и скрылся. Спустя несколько дней тело покойного обнаружил сосед. Он позвонил в правоохранительные органы и вызвал сотрудников полиции. Злоумышленника оперативно обнаружили и задержали.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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преступность убийство задержание

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