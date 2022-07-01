В Бурятии простятся с погибшим на Украине 20-летним рядовым

В Бурятии 1 июля пройдет прощание с 20-летним рядовым Дмитриевым Данилой Сергеевичем. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.Данил родился 3 июля 2001 года в Улан-Удэ в семье Сергея Сергеевича и Инны Львовны, был младшим ребенком в семье. В 2019 году закончил среднюю школу №51. В школьные годы увлекался единоборством, пожарно-прикладным спортом, легкой атлетикой, был активным участником спортивных мероприятий. После окончания школы был призван в ряды Вооруженных сил РФ.В 2021 году проходил службу в 5-й отдельной танковой бригаде, служил в звании рядового."В сердцах близких он навсегда останется честным, достойным сыном, верным товарищем и другом. Он был трудолюбивым, общительным, целеустремленным, отзывчивым человеком. Заботливым сыном, опорой семьи", рассказывают родные Данила.За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Данил Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.