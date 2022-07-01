The Hu отправится в тур по Европе

Монгольская рок-группа The Hu объявила, что в октябре этого года отправится в тур по Европе. Тур стартует 26 октября, и в планах группы выступить 32 городах Европы, сообщает МОНЦАМЭ.

Как сообщал «Номер один», весной этого года группа провела тур по США под названием названиеми Black Thunder («Черный гром»). Группа выступила 34 городах США. Во время тура группа презентовала свою новую песню из второго альбома Better Noise Music, который выйдет в конце 2022 года. Записывали альбом в Монголии в течение нескольких месяцев.

Песни монгольской рок-группы The Hu несколько раз возглавляли хит-парад 100 лучших рок песен Billboard по критерии наиболее часто скачиваемой музыки. Также их первый альбом «Gereg» за полмесяца возглавил мировые музыкальные чарты.

Фото: montsame.mn